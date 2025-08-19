ТЮРКИЙЕ
NEXT Sosyal, новата социална платформа на Тюркийе, надмина 1 милион потребители на 16 август и продължава да се развива с бързи темпове.
Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган също сподели първата си публикация в NEXT Sosyal преди ден. / AA
Първата дама на Тюркийе, Емине Ердоган, публикува първото си съобщение в NSosyal, или NEXT Sosyal – новата социална платформа на Тюркийе - с послание, изпълнено с вълнение и благодарност.

„Здравейте от NSosyal. Изключително съм щастлива да бъда част от нашата родна, национална и независима социална мрежа и отправям най-искрени благодарности към всички, които допринесоха за тази гордост на нацията ни“, написа тя в първата си публикация във вторник.

„В този сигурен дигитален свят, който принадлежи на нас, ще мислим, ще творим и ще оформяме бъдещето с нашите споделени ценности. С NSosyal сме готови за едно съвсем ново начало.“

Присъединяването ѝ към платформата идва само ден след като президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган откри своя акаунт в NSosyal.

NSosyal, разработена под ръководството на Фондация „Технологичен екип на Тюркийе“ (T3), новата турска социална платформа NSosyal надмина 1 милион потребители на 16 август и продължава да расте с бързи темпове.

Позиционирана като „чиста и сигурна“ алтернатива на глобалните платформи, NSosyal бързо се изкачи до върха на класациите за мобилни приложения, като наскоро зае първо място сред безплатните приложения в категорията „социални мрежи“.

От старта си в бета версия платформата се разширява бързо, предоставяйки пространство на потребителите за споделяне на мнения и съдържание по теми като новини, технологии, начин на живот и актуални събития.

Присъединяването на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и първата дама Емине Ердоган даде сериозен тласък на NSosyal, като подчерта усилията на Тюркийе да насърчава развитието и използването на местни дигитални платформи.

