Първата дама на Тюркийе, Емине Ердоган, публикува първото си съобщение в NSosyal, или NEXT Sosyal – новата социална платформа на Тюркийе - с послание, изпълнено с вълнение и благодарност.

„Здравейте от NSosyal. Изключително съм щастлива да бъда част от нашата родна, национална и независима социална мрежа и отправям най-искрени благодарности към всички, които допринесоха за тази гордост на нацията ни“, написа тя в първата си публикация във вторник.

„В този сигурен дигитален свят, който принадлежи на нас, ще мислим, ще творим и ще оформяме бъдещето с нашите споделени ценности. С NSosyal сме готови за едно съвсем ново начало.“

Присъединяването ѝ към платформата идва само ден след като президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган откри своя акаунт в NSosyal.