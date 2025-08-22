Тюркийе започна разследване срещу Google свързано с платежните услуги в Play Store, съобщи в петък Турският орган за защита на конкуренцията.

В петъчното изявление на Турския орган за защита на конкуренция се посочва, че „е започнато разследване съгласно член 41 от Закона за защита на конкуренцията (Закон № 4054), за да се установи дали Google е нарушила законовите разпоредби“.

Обект на разследването са обвиненията, че Google нарушава правилата за конкуренция, задължавайки разработчиците на приложения, които искат да разпространяват приложения в Google Play Store, да използват единствено платежната система Google Play Billing (GPB) и възпрепятства информирането на потребителите за други възможности за плащане.

В рамките на секторното проучване „Мобилни екосистеми“ бе извършено предварително разследване, което повдигна съмнения за налагане на ограничения върху платежните услуги, предоставяни на разработчиците.