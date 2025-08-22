НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Тюркийе разследва Google за принуда приложенията да използват само разплащане в Play Store
Властите в Тюркийе ще разследват Google за задължаване на приложенията да използват платежната система на компанията и и за блокиране на потребителите да използват алтернативни методи за плащане.
Google може да понесе последствия за ограничаването на алтернативните методи на плащане. / Reuters
преди 11 часа

Тюркийе започна разследване срещу Google свързано с платежните услуги в Play Store, съобщи в петък Турският орган за защита на конкуренцията.

В петъчното изявление на Турския орган за защита на конкуренция се посочва, че „е започнато разследване съгласно член 41 от Закона за защита на конкуренцията (Закон № 4054), за да се установи дали Google е нарушила законовите разпоредби“.

Обект на разследването са обвиненията, че Google нарушава правилата за конкуренция, задължавайки разработчиците на приложения, които искат да разпространяват приложения в Google Play Store, да използват единствено платежната система Google Play Billing (GPB) и възпрепятства информирането на потребителите за други възможности за плащане.

В рамките на секторното проучване „Мобилни екосистеми“ бе извършено предварително разследване, което повдигна съмнения за налагане на ограничения върху платежните услуги, предоставяни на разработчиците.

Резултатите от предварителното проучване показват, че Google принуждава използването на собствената си платежна система GPB за покупки в приложенията и не позволява на разработчиците да информират потребителите за алтернативни методи за плащане.

След предварителното разследване беше взето решение да се започне по-нататъшно разследване срещу Google.

От Турския орган за защита на конкуренцията уточняват, че образуването на разследване не означава, че засегнатите страни са нарушили закона или ще бъдат санкционирани.

