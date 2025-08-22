Японският град Тойоаке призовава всички потребители на смартфони да ограничат използването на смартфони до два часа дневно, извън работно или учебно време. Проектонаредбата е само препоръчителна и не предвижда санкции.

Лимитът на ползване – който ще бъде препоръчителен за всички жители на централния японски град Тойоаке – няма да е задължителен и няма да има наказания при превишаване, според проекта на наредбата.

Лечение за психически проблеми

Предложението цели „да предотврати прекомерната употреба на устройства, която води до физически и психически здравословни проблеми... включително проблеми със съня“, заяви кметът Масафуми Коки в изявление в петък.

Проектът призовава учениците от началните училища да избягват ползването на смартфони след 21:00 часа, а учениците от средните училища и по-големите - да не ги използват след 22:00 часа.

Инициативата предизвика онлайн критики, като много хора я определиха като нереалистична.

„Разбирам намерението им, но лимитът от два часа просто е нереалистичен“, написа един потребител в социалната платформа Екс.

„За два часа дори не мога да прочета книга или да изгледам филм (на смартфона си)“, добави друг.

Други коментираха, че използването на смартфони трябва да е лично решение на семействата.