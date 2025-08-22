НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Край на времето пред екрана! Японски град предлага двучасово дневно ограничение за използване на смартфони
Необвързващото предложение на град Тойоаке цели да ограничи психичните проблеми, свързани с прекомерната употреба на телефони. Мярката напомня за ограниченията при игрите по време на пандемията. Но според критиците това просто е нереалистично.
Край на времето пред екрана! Японски град предлага двучасово дневно ограничение за използване на смартфони
Проучване на Агенцията за деца и семейства от март показва, че японските тийнейджъри прекарват средно над пет часа онлайн в делничните дни. / AP
Японският град Тойоаке призовава всички потребители на смартфони да ограничат използването на смартфони до два часа дневно, извън работно или учебно време. Проектонаредбата е само препоръчителна и не предвижда санкции.

Лимитът на ползване – който ще бъде препоръчителен за всички жители на централния японски град Тойоаке – няма да е задължителен и няма да има наказания при превишаване, според проекта на наредбата.

Лечение за психически проблеми

Предложението цели „да предотврати прекомерната употреба на устройства, която води до физически и психически здравословни проблеми... включително проблеми със съня“, заяви кметът Масафуми Коки в изявление в петък.

Проектът призовава учениците от началните училища да избягват ползването на смартфони след 21:00 часа, а учениците от средните училища и по-големите - да не ги използват след 22:00 часа.

Инициативата предизвика онлайн критики, като много хора я определиха като нереалистична.

„Разбирам намерението им, но лимитът от два часа просто е нереалистичен“, написа един потребител в социалната платформа Екс.

„За два часа дори не мога да прочета книга или да изгледам филм (на смартфона си)“, добави друг.

Други коментираха, че използването на смартфони трябва да е лично решение на семействата.

„Не е задължително“

Яростната реакция към предложението подтикна кмета да уточни, че лимитът от два часа не е задължителен, като подчерта, че насоките „признават, че смартфоните са полезни и незаменими в ежедневието“.

Наредбата ще бъде разгледана следващата седмица и ако бъде приета, ще влезе в сила през месец октомври.

През 2020 г. западният регион Кагава прие първата по рода си наредба, която насърчава децата да бъдат ограничени до един час дневно за игри през седмицата и 90 минути по време на училищните ваканции.

Също така бе предложено децата на възраст между 12 и 15 години да не използват смартфони, а тези между 15 и 18 години – да спрат ползването след 22:00 часа.

Според проучване, публикувано през месец март от Агенцията за деца и семейства, японската младеж прекарва средно малко над пет часа дневно онлайн в работни дни.

