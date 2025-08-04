Южнокорейската армия обяви днес, че е започнала в понеделник да премахва високоговорители по границата със Северна Корея в равките на „практическите мерки” за облекчаване на напрежението между двете страни.

Тези високоговорители преди това се използваха за излъчване на антисевернокорейска пропаганда през границата, но новото либерално правителство на Южна Корея спря излъчванията през юни като жест на помирение, целящ възстановяване на доверието и подновяване на диалога с Пхенян, който до голяма степен прекъсна сътрудничеството със Сеул през последните години.

Министерството на отбраната на Южна Корея заяви, че физическото премахване на високоговорителите от границата е част от „практически мерки” за облекчаване на напрежението между двете страни, без да се засяга бойната готовност на армията.

Говорителят на министерството Ли Кьонг-хо не даде конкретни подробности за това как ще бъдат съхранявани премахнатите високоговорители или дали те могат бързо да бъдат върнати на границата, ако напрежението между двете Кореи отново се изостри. Ли посочи, че не е имало разговори между двете армии преди решението на Юга да премахне високоговорителите.

Пропагандни послания и K-пoп песни

Северна Корея, която е изключително чувствителна към всякакви външни критики към нейното ръководство и третото поколение лидер Ким Чен ун, не коментира веднага стъпката на Южна Корея.