Южна Корея започна да демонтира високоговорителите по границата със Северна Корея
Новият президент на Южна Корея И Дже Мьон обеща да поправи отношенията с Пхенян след години на напрегнати връзки при сваления от власт бивш президент Юн Сук-йол
Севернокорейски военен пост вляво и високоговорител в дясно, които се виждат от Паджу, Южна Корея / AP
4 август 2025

Южнокорейската армия обяви днес, че е започнала в понеделник да премахва високоговорители по границата със Северна Корея в равките на „практическите мерки” за облекчаване на напрежението между двете страни.

Тези високоговорители преди това се използваха за излъчване на антисевернокорейска пропаганда през границата, но новото либерално правителство на Южна Корея спря излъчванията през юни като жест на помирение, целящ възстановяване на доверието и подновяване на диалога с Пхенян, който до голяма степен прекъсна сътрудничеството със Сеул през последните години.

Министерството на отбраната на Южна Корея заяви, че физическото премахване на високоговорителите от границата е част от „практически мерки” за облекчаване на напрежението между двете страни, без да се засяга бойната готовност на армията.

Говорителят на министерството Ли Кьонг-хо не даде конкретни подробности за това как ще бъдат съхранявани премахнатите високоговорители или дали те могат бързо да бъдат върнати на границата, ако напрежението между двете Кореи отново се изостри. Ли посочи, че не е имало разговори между двете армии преди решението на Юга да премахне високоговорителите.

Пропагандни послания и K-пoп песни

Северна Корея, която е изключително чувствителна към всякакви външни критики към нейното ръководство и третото поколение лидер Ким Чен ун, не коментира веднага стъпката на Южна Корея.

Предишното консервативно правителство на Южна Корея възобнови ежедневните излъчвания по високоговорителите през юни миналата година след едногодишна пауза в отговор на севернокорейската кампания с балони, пълни с боклук, към Юга като част от психологическа война.

Високоговорителите излъчваха пропагандни послания и K-поп песни, очевидно създадени за да раздразнят Пхенян, където правителството на Ким засилва кампанията си за премахване на влиянието на южнокорейската поп култура и език сред населението в опит да укрепи династичното управление на своето семейство.

Психологическите военни кампании в стила на тези от периода на Студената война допълнително изостриха напрежението, което вече е разпалено от напредващата ядрена програма на Северна Корея и усилията на Южна Корея да разшири съвместните военни учения със Съединените щати и тяхното тристранно сътрудничество в областта на сигурността с Япония.

Южнокорейският президент И Дже Мьон, либерал, който встъпи в длъжност през юни след като спечели предсрочните избори за замяна на сваления консерватор Юн Сок-йол, обеща да подобри отношенията си с Пхенян, който реагира гневно на твърдолинейната политика на Юн и избягваше диалога.

Но Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, отхвърли миналата седмица предложенията на правителството на И, заявявайки, че „сляпото доверие“ на Сеул в съюза със САЩ и враждебността към Северна Корея го правят неразличим от предишното консервативно правителство.

Нейните коментари подсказват, че Северна Корея – която сега е заета с разширяването на сътрудничеството си с Русия на фона на войната в Украйна – не бърза да възобнови дипломацията със Сеул и Вашингтон в скоро време.

