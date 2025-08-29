Microsoft уволни още двама служители, които участваха в протести на територията на компанията срещу връзките ѝ с Израел, докато геноцидът в Газа продължава.

Анна Хатъл и Рики Фамели получиха гласови съобщения, в които им беше съобщено, че са уволнени, според изявление на протестната група „No Azure for Apartheid“ в сряда.

В четвъртък групата добави, че още двама служители, Нисрин Джарадат и Джулиъс Шан, също са били уволнени. Те бяха сред протестиращите, които наскоро бяха изградили лагери в централата на Microsoft.

Microsoft заяви, че уволненията са резултат от сериозни нарушения на политиките на компанията. В изявление в четвъртък компанията посочи, че последните демонстрации на място са „създавали значителни опасения за безопасността“.

„No Azure for Apartheid“, чието име се отнася до софтуера Azure на Microsoft, настоява компанията да прекрати връзките си с Израел и да изплати репарации на палестинците.

„Ние сме тук, защото Microsoft продължава да предоставя на Израел инструментите, от които се нуждае, за да извършва геноцид, докато манипулира и заблуждава собствените си служители за тази реалност“, заяви Хатъл в изявление.

Хатъл и Фамели бяха сред седемте протестиращи, които бяха арестувани във вторник, след като окупираха офиса на президента на компанията Брад Смит. Останалите петима бяха бивши служители на Microsoft и външни лица.