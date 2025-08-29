Microsoft уволни още двама служители, които участваха в протести на територията на компанията срещу връзките ѝ с Израел, докато геноцидът в Газа продължава.
Анна Хатъл и Рики Фамели получиха гласови съобщения, в които им беше съобщено, че са уволнени, според изявление на протестната група „No Azure for Apartheid“ в сряда.
В четвъртък групата добави, че още двама служители, Нисрин Джарадат и Джулиъс Шан, също са били уволнени. Те бяха сред протестиращите, които наскоро бяха изградили лагери в централата на Microsoft.
Microsoft заяви, че уволненията са резултат от сериозни нарушения на политиките на компанията. В изявление в четвъртък компанията посочи, че последните демонстрации на място са „създавали значителни опасения за безопасността“.
„No Azure for Apartheid“, чието име се отнася до софтуера Azure на Microsoft, настоява компанията да прекрати връзките си с Израел и да изплати репарации на палестинците.
„Ние сме тук, защото Microsoft продължава да предоставя на Израел инструментите, от които се нуждае, за да извършва геноцид, докато манипулира и заблуждава собствените си служители за тази реалност“, заяви Хатъл в изявление.
Хатъл и Фамели бяха сред седемте протестиращи, които бяха арестувани във вторник, след като окупираха офиса на президента на компанията Брад Смит. Останалите петима бяха бивши служители на Microsoft и външни лица.
Съвместно медийно разследване, публикувано този месец, установи, че израелска военна агенция за наблюдение използва софтуера Azure на Microsoft за съхранение на безброй записи на телефонни разговори, направени от палестинци, живеещи в окупирания от Израел Западен бряг и обсадената Газа.
Разследването, проведено от Guardian, израелско-палестинската публикация +972 Magazine и изданието на иврит Local Call, посочи, че Израел разчита на облачните услуги на Microsoft за мащабно наблюдение на палестинците.
В отговор Microsoft заяви, че ще се обърне към адвокатската кантора Covington & Burling LLP за провеждане на преглед.
Други служители на Microsoft също са протестирали срещу връзките на компанията с Израел. През април изказването на изпълнителния директор на Microsoft AI Мустафа Сюлейман беше прекъснато от служител, протестиращ в подкрепа на палестинците, по време на честването на 50-годишнината на технологичната компания заради връзките ѝ с Израел. Този служител и още един протестиращ също бяха уволнени впоследствие.
Фирми и образователни институции са изправени пред протести заради връзките си с Израел, тъй като хуманитарната криза в Газа, предизвикана от израелските действия, се задълбочава, а изображения на гладуващи палестинци, включително деца, предизвикват глобално възмущение.
Израел е убил почти 63 000 палестинци, предимно жени и деца, в обсадената Газа от октомври 2023 г. насам.
Действията на Израел са разрушили по-голямата част от анклава, като практически са разселили цялото население.