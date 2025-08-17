Срещата между Тръмп и Путин дава "нов импулс" за прекратяване на войната между Русия и Украйна

Президент Ердоган изрази надежда, че новият процес, включващ украинския президент, ще положи основите за траен мир, като добави, че Турция е готова да допринесе по всякакъв начин.