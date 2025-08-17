ТЮРКИЙЕ
Срещата между Тръмп и Путин дава "нов импулс" за прекратяване на войната между Русия и Украйна
Президент Ердоган изрази надежда, че новият процес, включващ украинския президент, ще положи основите за траен мир, като добави, че Турция е готова да допринесе по всякакъв начин.
Турция е готова да допринесе с всичко за установяването на мир. / AA
17 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в събота, че разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска са дали „нов тласък“ на усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

„Срещите, проведени в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Руската федерация Владимир Путин, предоставиха нов тласък на търсенето на край на войната между Русия и Украйна,“ написа Ердоган в изявление в социалните си мрежи.

Турският президент добави: „Приветстваме срещата на върха в Аляска и се надяваме, че този нов процес, с участието на украинския президент Володимир Зеленски, ще положи основите за траен мир. Тюркийе е готова да направи всякакъв принос за установяването на мир.“

