Тюркийе изрази съболезнования към Пакистан в събота за загубата на стотици животи вследствие на наводненията в страната.

"Дълбоко сме натъжени от загубата на човешки животи заради наводненията в Пакистан," се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

"Желаем милостта на Аллах за тези, които загубиха живота си, и изразяваме съболезнованията си към народа на Пакистан," се добавя в изявлението.

Според пакистанските власти в събота, броят на загиналите вследствие на внезапни наводнения и свлачища, причинени от проливни дъждове, е нараснал до 321 души.

Повечето от загиналите са в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, където Провинциалната служба за управление на бедствия съобщи за 307 жертви.

Петима души са загинали в провинция Гилгит-Балтистан, а девет други в управляваната от Пакистан част на Кашмир, известна още като Азад Джаму и Кашмир.