Тюркийе изразява съболезнования за тежките жертви при наводненията в Пакистан
Тюркийе изрази съболезнования към Пакистан в събота за загубата на стотици животи вследствие на наводненията в страната.
Повечето жертви са регистрирани в Хайбер Пахтунхва, а комуникациите са прекъснати в няколко от засегнатите райони. / AA
16 август 2025

Тюркийе изрази съболезнования към Пакистан в събота за загубата на стотици животи вследствие на наводненията в страната.

"Дълбоко сме натъжени от загубата на човешки животи заради наводненията в Пакистан," се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

"Желаем милостта на Аллах за тези, които загубиха живота си, и изразяваме съболезнованията си към народа на Пакистан," се добавя в изявлението.

Според пакистанските власти в събота, броят на загиналите вследствие на внезапни наводнения и свлачища, причинени от проливни дъждове, е нараснал до 321 души.

Повечето от загиналите са в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, където Провинциалната служба за управление на бедствия съобщи за 307 жертви.

Петима души са загинали в провинция Гилгит-Балтистан, а девет други в управляваната от Пакистан част на Кашмир, известна още като Азад Джаму и Кашмир.

Комуникациите в множество райони също са прекъснати поради повредени мобилни кули.

Очакват се още наводнения

Националната служба за управление на бедствия предупреди за нов период на мусонни дъждове от петък до 10 септември.

Властите също така предупредиха, че повишаването на температурите ускорява топенето на сняг и ледници в планинските райони, което увеличава водните потоци в реките.

Мусонните дъждове, които обикновено продължават от юни до септември, често причиняват разрушения в Южна Азия, включително Пакистан, но климатичните промени увеличават тяхната непредсказуемост и интензивност през последните години.

