Тюркийе, Испания, Обединеното кралство и Германия осъдиха решението на Израел да одобри хиляди нови незаконни селищни единици в района E1 на окупирания Западен бряг, предупреждавайки, че това ще подкопае решението за две държави и ще наруши международното право.

В четвъртък израелски медии съобщиха, че министърът на финансите Бецалел Смотрич е одобрил строителството на 3 401 селищни единици в Ма’але Адумим, източно от Йерусалим, и още 3 515 в околните райони.

Проектът цели да раздели Западния бряг на северна и южна част, изолирайки Източен Йерусалим.

Министерството на външните работи на Тюркийе заяви, че този ход „пренебрегва международното право и резолюциите на ООН“ и „е насочен срещу териториалната цялост на Държавата Палестина, основата за решението за две държави, и надеждите за траен мир“.

Тюркийе потвърди подкрепата си за независима палестинска държава на базата на границите от 1967 г. с Източен Йерусалим като столица.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес нарече разширяването „ново нарушение на международното право“, което „подкопава жизнеспособността на решението за две държави, единственият път към мир“, като също осъди насилието от страна на заселниците.

Британският външен министър Дейвид Лами заяви, че „ужасяващата“ ситуация в Газа се влошава от действията на Израел, което допълнително застрашава решението за две държави.