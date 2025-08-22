Китайският президент Си Цзинпин ще бъде домакин на руския президент Владимир Путин, индийския премиер Нарендра Моди, генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и на лидерите на над 20 страни по-късно този месец, съобщи Пекин в петък. Срещата има за цел да укрепи политическото и сигурностното влияние на Китай в региона.

Лидерите на блока, който обхваща приблизително една четвърт от света, ще представят нови планове за задълбочаване на сътрудничеството си по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе в Тиендзин, от 31 август до 1 септември, заяви на пресконференция помощник-министърът на китайското външно министерство Лю Бин.

Срещата на ШОС ще се състои само няколко дни преди един от най-големите военни паради в Китай от години. Срещата идва в момент на глобални геополитически напрежения на фона на външната и търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, особено по въпроси относно Израел, Газа и митата, които подтикват ключовите регионални държави към Китай.

На срещата ще участват високопоставения представители от държави членки или гостуващи страни като Тюркийе, Беларус, Иран, Казахстан, Пакистан и Виетнам.

Малайзийският премиер Анвар Ибрахим също ще присъства на срещата, преди да бъде домакин на Тръмп и лидерите на другите държави от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур през октомври.

Хегемонизмът и остарелите мисловни модели все още са в сила