Всичките 55 милиона чужденци, които притежават визи за САЩ, подлежат на непрекъснат преглед, предупреди Държавният департамент в четвъртък, докато президентът Доналд Тръмп засилва мерките си срещу визите и имиграцията.
„Непрекъснатите проверки на Министерството включват всички над 55 милиона чужденци, които понастоящем притежават валидни американски визи“, каза служител на Държавния департамент.
„Държавният департамент отменя визите всеки път, когато има признаци за потенциална негодност, което включва данни за превишаване на престоя, престъпна дейност, заплахи за обществената безопасност, участие във всякаква форма на терористична дейност или предоставяне на подкрепа на терористична организация“.
Служителят не каза, че всички 55 милиона визи са подложени на активен преглед, но ясно заяви, че администрацията на Тръмп смята всеки притежател на виза, като потенциален обект на проверка.
Служителят, говорейки при обичайното условие за анонимност, каза, че администрацията на Тръмп засилва контрола, по-специално по отношение на студентите.
„Преглеждаме всички студентски визи“, каза той, добавяйки, че Държавният департамент „постоянно следи какво са казвали хората“ в социалните медии.
Държавният секретар Марко Рубио се насочва към антиизраелски протестиращи, използвайки неясен закон, който му позволява да анулира визи на хора, за които се смята, че противоречат на интересите на външната политика на САЩ.
Държавният департамент по-рано заяви, че е анулирал 6000 визи, откакто Рубио встъпи в длъжност през януари с Тръмп. Това е четири пъти повече от броя на анулираните студентски визи, отколкото при администрацията на президента Джо Байдън за същия период на предходната година. Рубио твърди, че администрацията има право да издава и анулира визи без съдебен контрол и лицата, които не са граждани на САЩ, не се ползват с американското конституционното право на свобода на словото.
Но администрацията се сблъска с неуспехи в два от най-известните случаи.
Ожесточена кампания
Махмуд Халил, законен постоянен жител в Съединените щати, който ръководеше пропалестинските протести в Колумбийския университет, беше освободен през юни от съдия.
Няколко дни след ареста на Халил, твърденията на Тръмп се потвърдиха, след като друг про-палестински студент, Бадар Хан Сури, индийски изследовател в Джорджтаунския университет, беше арестуван. Неговият адвокат заяви, че той е бил арестуван заради палестинския произход на съпругата му. Той беше освободен през май.
След ареста на Сури, властите се насочиха към друг про-палестински студент, Момоду Таал, като му поискаха да се предаде.
На 25 март Юнсео Чунг, студентка в Колумбийския университет, заяви, че е завела дело срещу администрацията на Тръмп, за да спре депортирането си от САЩ заради участието си в про-палестински протест миналата пролет.
На 25 март Румейса Йозтюрк, турска докторантка в университета Тъфтс, която написа статия в университетски вестник, критикуваща Израел, беше арестувана посред бял ден от американските власти заради критиките си към израелските действия в Газа.
На 14 април властите арестуваха Мохсен Махдави по време на интервюто му в имиграционната служба относно молбата му за гражданство, преди да бъде освободен на 30 април.
Освен това в четвъртък Рубио обяви, че САЩ незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони.
"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американците и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира той решението в публикация в "Екс".