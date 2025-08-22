Всичките 55 милиона чужденци, които притежават визи за САЩ, подлежат на непрекъснат преглед, предупреди Държавният департамент в четвъртък, докато президентът Доналд Тръмп засилва мерките си срещу визите и имиграцията.

„Непрекъснатите проверки на Министерството включват всички над 55 милиона чужденци, които понастоящем притежават валидни американски визи“, каза служител на Държавния департамент.

„Държавният департамент отменя визите всеки път, когато има признаци за потенциална негодност, което включва данни за превишаване на престоя, престъпна дейност, заплахи за обществената безопасност, участие във всякаква форма на терористична дейност или предоставяне на подкрепа на терористична организация“.

Служителят не каза, че всички 55 милиона визи са подложени на активен преглед, но ясно заяви, че администрацията на Тръмп смята всеки притежател на виза, като потенциален обект на проверка.

Служителят, говорейки при обичайното условие за анонимност, каза, че администрацията на Тръмп засилва контрола, по-специално по отношение на студентите.

„Преглеждаме всички студентски визи“, каза той, добавяйки, че Държавният департамент „постоянно следи какво са казвали хората“ в социалните медии.

Държавният секретар Марко Рубио се насочва към антиизраелски протестиращи, използвайки неясен закон, който му позволява да анулира визи на хора, за които се смята, че противоречат на интересите на външната политика на САЩ.

Държавният департамент по-рано заяви, че е анулирал 6000 визи, откакто Рубио встъпи в длъжност през януари с Тръмп. Това е четири пъти повече от броя на анулираните студентски визи, отколкото при администрацията на президента Джо Байдън за същия период на предходната година. Рубио твърди, че администрацията има право да издава и анулира визи без съдебен контрол и лицата, които не са граждани на САЩ, не се ползват с американското конституционното право на свобода на словото.

Но администрацията се сблъска с неуспехи в два от най-известните случаи.