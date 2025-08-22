Колумбия бе обхваната от вълна на насилие след две тежки нападения, при които загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени.

В западния град Кали автомобил-бомба удари Военновъздушното училище „Марко Фидел Суарес“. Кметът на града Алехандро Едер съобщи, че при експлозията са загинали най-малко петима души, а 36 са ранени. Той обяви забрана за влизане на големи камиони в града поради опасения от нови експлозии.

Атаката в Кали идва само седмици след координираните бомбени атентати на 10 юни, при които загинаха седем души, а над 50 бяха ранени.

Почти едновременно с нападението в Кали, в северния департамент Антиокия полицейски хеликоптер беше свален от дрон, натоварен с експлозиви. Според правителството най-малко осем служители на реда са загинали и други осем са ранени.

Президентът Густаво Петро съобщи в платформата Екс, че хеликоптерът UH-60 Black Hawk е транспортирал персонал за операция по унищожаване на плантации с кока в района на Амалфи. „Имаме тъжната новина за осем загинали и осем ранени полицаи“, написа той.