Колумбия бе обхваната от вълна на насилие след две тежки нападения, при които загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени.
В западния град Кали автомобил-бомба удари Военновъздушното училище „Марко Фидел Суарес“. Кметът на града Алехандро Едер съобщи, че при експлозията са загинали най-малко петима души, а 36 са ранени. Той обяви забрана за влизане на големи камиони в града поради опасения от нови експлозии.
Атаката в Кали идва само седмици след координираните бомбени атентати на 10 юни, при които загинаха седем души, а над 50 бяха ранени.
Почти едновременно с нападението в Кали, в северния департамент Антиокия полицейски хеликоптер беше свален от дрон, натоварен с експлозиви. Според правителството най-малко осем служители на реда са загинали и други осем са ранени.
Президентът Густаво Петро съобщи в платформата Екс, че хеликоптерът UH-60 Black Hawk е транспортирал персонал за операция по унищожаване на плантации с кока в района на Амалфи. „Имаме тъжната новина за осем загинали и осем ранени полицаи“, написа той.
Първоначално Петро свърза атаката наркокартела „Кланът на залива“, но по-късно посочи, че атаката е извършена от 36-ти фронт на Централното военно командване (EMC) – бивши бойци от разпуснатата Революционна въоръжена сила на Колумбия (FARC).
Губернаторът на Антиокия Андрес Хулиан Рендон потвърди, че сваленият хеликоптер е осигурявал „сигурност за униформени служители, извършващи ръчно унищожаване на насаждения с кока“, когато е бил свален.
Според официални лица нападението е започнало, когато дисиденти са открили огън по полицаи, участващи в операция. Полицаите са извикали въздушна подкрепа, но при пристигането си хеликоптерът бил ударен от дрон, което е довело до катастрофата в района Лос Торос в Амалфи.
Директорът на Националната полиция, генерал-майор Карлос Фернандо Триана Бетран, определи свалянето на хеликоптера като „терористичен акт“ и заяви, че допълнителен персонал е изпратен за оказване на помощ на ранените и продължаване на операциите.
Двете нападения бележат сериозна ескалация на насилието на фона на опитите на правителството на Петро да преговаря с въоръжените групировки и да ликвидира икономиката на кока в Колумбия.