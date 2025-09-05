Най-бързият суперкомпютър в Европа, наречен Юпитер, ще бъде официално открит в петък в Германия. Операторите му се надяват, че той ще помогне на континента в области като климатични изследвания и наваксване в надпреварата за изкуствен интелект.

Ето какво трябва да знаете за системата, която разполага с мощност, равна на около един милион смартфона.

Какво представлява суперкомпютърът Юпитер?

Разположен в Центъра за суперкомпютърни изчисления в Юлих, Западна Германия, Юпитер е първият „ексаскейл“ суперкомпютър в Европа – което означава, че може да извършва поне един квинтилион (или един милиард милиарда) изчисления в секунда.

Съединените щати вече разполагат с три такива компютъра, всички управлявани от Министерството на енергетиката.

Юпитер е разположен в център с площ от около 3 600 квадратни метра – приблизително половината от размера на футболно игрище. Той съдържа редици процесори и е оборудван с около 24 000 чипа Nvidia, предпочитани в индустрията за изкуствен интелект.

Половината от 500 милиона евро, необходими за разработването и управлението на системата през следващите години, идват от Европейския съюз, а останалата част – от Германия.

Огромната изчислителна мощност на Юпитер ще бъде достъпна за изследователи в различни области, както и за компании, които могат да я използват за обучение на модели за изкуствен интелект.

„Юпитер е огромен напредък в изчислителната мощност на Европа“, заяви Томас Липерт, ръководител на центъра в Юлих, пред AFP, добавяйки, че той е 20 пъти по-мощен от всеки друг компютър в Германия.

Как може да помогне на Европа в надпреварата за изкуствен интелект?

Липерт посочи, че Юпитер е първият суперкомпютър, който може да се счита за международно конкурентоспособен за обучение на модели за изкуствен интелект в Европа, която изостава от САЩ и Китай в този сектор.

Според доклад на Станфордския университет, публикуван по-рано тази година, институции в САЩ са създали 40 „значими“ модела за изкуствен интелект през 2024 г., в сравнение с 15 в Китай и само три в Европа.

„Това е най-голямата машина за изкуствен интелект в Европа“, заяви Еманюел Льо Ру, ръководител на отдела за напреднали изчисления в Eviden, подразделение на френския технологичен гигант Atos, пред AFP.

Консорциум, състоящ се от Eviden и германската група ParTec, е построил Юпитер.

Хосе Мария Села, старши изследовател в Барселонския суперкомпютърен център, заяви, че новата система е „много значима“ за усилията за обучение на модели за изкуствен интелект в Европа.