Най-бързият суперкомпютър в Европа, наречен Юпитер, ще бъде официално открит в петък в Германия. Операторите му се надяват, че той ще помогне на континента в области като климатични изследвания и наваксване в надпреварата за изкуствен интелект.
Ето какво трябва да знаете за системата, която разполага с мощност, равна на около един милион смартфона.
Какво представлява суперкомпютърът Юпитер?
Разположен в Центъра за суперкомпютърни изчисления в Юлих, Западна Германия, Юпитер е първият „ексаскейл“ суперкомпютър в Европа – което означава, че може да извършва поне един квинтилион (или един милиард милиарда) изчисления в секунда.
Съединените щати вече разполагат с три такива компютъра, всички управлявани от Министерството на енергетиката.
Юпитер е разположен в център с площ от около 3 600 квадратни метра – приблизително половината от размера на футболно игрище. Той съдържа редици процесори и е оборудван с около 24 000 чипа Nvidia, предпочитани в индустрията за изкуствен интелект.
Половината от 500 милиона евро, необходими за разработването и управлението на системата през следващите години, идват от Европейския съюз, а останалата част – от Германия.
Огромната изчислителна мощност на Юпитер ще бъде достъпна за изследователи в различни области, както и за компании, които могат да я използват за обучение на модели за изкуствен интелект.
„Юпитер е огромен напредък в изчислителната мощност на Европа“, заяви Томас Липерт, ръководител на центъра в Юлих, пред AFP, добавяйки, че той е 20 пъти по-мощен от всеки друг компютър в Германия.
Как може да помогне на Европа в надпреварата за изкуствен интелект?
Липерт посочи, че Юпитер е първият суперкомпютър, който може да се счита за международно конкурентоспособен за обучение на модели за изкуствен интелект в Европа, която изостава от САЩ и Китай в този сектор.
Според доклад на Станфордския университет, публикуван по-рано тази година, институции в САЩ са създали 40 „значими“ модела за изкуствен интелект през 2024 г., в сравнение с 15 в Китай и само три в Европа.
„Това е най-голямата машина за изкуствен интелект в Европа“, заяви Еманюел Льо Ру, ръководител на отдела за напреднали изчисления в Eviden, подразделение на френския технологичен гигант Atos, пред AFP.
Консорциум, състоящ се от Eviden и германската група ParTec, е построил Юпитер.
Хосе Мария Села, старши изследовател в Барселонския суперкомпютърен център, заяви, че новата система е „много значима“ за усилията за обучение на модели за изкуствен интелект в Европа.
„Колкото по-голям е компютърът, толкова по-добър е моделът, който можете да разработите с изкуствен интелект“, каза той пред AFP.
Големите езикови модели (LLMs) се обучават върху огромни количества текст и се използват в генеративни чатботове като ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google.
Въпреки това, с Юпитер, пълен с чипове Nvidia, той все още е силно зависим от американската технология.
Доминирането на американския технологичен сектор става все по-голям източник на загриженост, особено в контекста на напрежението в отношенията между САЩ и Европа.
За какво още може да се използва компютърът?
Юпитер има широк спектър от потенциални приложения извън обучението на модели за изкуствен интелект.
Изследователите искат да го използват за създаване на по-детайлни и дългосрочни климатични прогнози, които да предвиждат по-точно вероятността от екстремни метеорологични явления като горещи вълни.
Льо Ру посочи, че настоящите модели могат да симулират климатични промени за следващото десетилетие.
„С Юпитер учените вярват, че ще могат да прогнозират поне до 30 години напред, а в някои модели – дори до 100 години“, добави той.
Други се надяват да симулират процеси в мозъка по-реалистично – изследвания, които могат да бъдат полезни при разработването на лекарства за борба с болести като Алцхаймер.
Той може също да се използва за изследвания, свързани с енергийния преход, например чрез симулиране на въздушни потоци около вятърни турбини за оптимизиране на техния дизайн.
Консумира ли Юпитер много енергия?
Да, Юпитер ще изисква средно около 11 мегавата мощност, според оценките – еквивалентно на енергията, използвана за захранване на хиляди домове или малък индустриален завод.
Но операторите му настояват, че Юпитер е най-енергийно ефективният сред най-бързите компютърни системи в света.
Той използва най-новия и енергийно ефективен хардуер, разполага с водно охлаждане, а отпадъчната топлина, която генерира, ще се използва за отопление на близки сгради, според центъра в Юлих.