Компанията зад ChatGPT — OpenAI — търси местни партньори за изграждане на център за данни в Индия с капацитет от поне 1 гигават, съобщи Bloomberg News в понеделник, позовавайки се на анонимни източници.

Подкрепяната от Microsoft компания официално се е регистрирала като юридическо лице в Индия и започва да изгражда местен екип. През август компанията обяви, че планира да отвори първия си офис в Индия в Ню Делхи по-късно тази година, разширявайки присъствието си на втория си най-голям пазар по брой потребители.

Планът за изграждане на голям нов център за данни може да се окаже ключов напредък в Азия за инициативата на OpenAI, свързана с инфраструктурата за изкуствен интелект под марката Stargate, съобщи Bloomberg News.