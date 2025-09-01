Компанията зад ChatGPT — OpenAI — търси местни партньори за изграждане на център за данни в Индия с капацитет от поне 1 гигават, съобщи Bloomberg News в понеделник, позовавайки се на анонимни източници.
Подкрепяната от Microsoft компания официално се е регистрирала като юридическо лице в Индия и започва да изгражда местен екип. През август компанията обяви, че планира да отвори първия си офис в Индия в Ню Делхи по-късно тази година, разширявайки присъствието си на втория си най-голям пазар по брой потребители.
Планът за изграждане на голям нов център за данни може да се окаже ключов напредък в Азия за инициативата на OpenAI, свързана с инфраструктурата за изкуствен интелект под марката Stargate, съобщи Bloomberg News.
Местоположението и времевата рамка на предложения проект на OpenAI в Индия остават неясни, съобщи Bloomberg, като допълва, че изпълнителният директор Сам Алтман може да обяви новия проек на посещението си в страната през септември.
През януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви инициативата Stargate — частна инвестиция за инфраструктура в областта на изкуствения интелект на стойност до 500 милиарда долара, подкрепена от SoftBank, OpenAI и Oracle.