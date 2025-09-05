Анализът на Националната разузнавателна академия разглежда теми като сигурността на енергийните доставки, стабилността на мрежата, изменението на климата, киберсигурността и технологичната зависимост. Според анализа зелената цифрова трансформация крие и рискове. Прекъсванията на електрозахранването могат да застрашат обществената безопасност.
Като пример се посочва прекъсване на електрозахранването, започнало в Испания през 2025 г. и засегнало цяла Европа. Подчертава се необходимостта от по-добро разбиране на причините за прекъсванията и стратегиите за тяхното предотвратяване. Увеличаването на дела на възобновяемата енергия в мрежата и недостатъчният резервен капацитет са посочени като важни фактори.
Поради променливостта на възобновяемите енергийни източници се подчертава, че използването на интелигентни мрежи и цифрови технологии е задължително. Интелигентните мрежи осигуряват ефективност и гъвкавост.
Прекъсванията в Европа произтичат от дисбаланс между търсенето и предлагането. Според анализа съществуващите мерки са недостатъчни и настоящите системи трябва да бъдат актуализирани.
Изменението на климата застрашава енергийните доставки, а интегрирането на възобновяеми източници налага необходимостта от увеличаване на резервния капацитет. Някои държави предпочитат да пуснат в експлоатация атомни електроцентрали като авариен резерв.
Новите технологии създават нови зависимости, поради което е важно да се разработват местни технологии. Старите структури трябва да бъдат модернизирани и решенията за съхранение на енергия да бъдат разнообразени.
Специалистите подчертават на значението на използването на високоволтови линии с постоянен ток (HVDC) при пренос на енергия на дълги разстояния и на интелигентните електромери за управление на потреблението.
Необходимо е да се осигури киберсигурност в електрическите системи, да се криптират комуникационните протоколи и да се използват алгоритми за откриване на аномалии, поддържани от изкуствен интелект.
В анализа се подчертава, че операторите се нуждаят от нови инструменти за моделиране и оптимизация, които да повишат техните способности за планиране, както и че трябва да се увеличи международното сътрудничество и да се развиват местни технологии. Енергийната независимост е възможна чрез намаляване на технологичната зависимост.