Анализът на Националната разузнавателна академия разглежда теми като сигурността на енергийните доставки, стабилността на мрежата, изменението на климата, киберсигурността и технологичната зависимост. Според анализа зелената цифрова трансформация крие и рискове. Прекъсванията на електрозахранването могат да застрашат обществената безопасност.

Като пример се посочва прекъсване на електрозахранването, започнало в Испания през 2025 г. и засегнало цяла Европа. Подчертава се необходимостта от по-добро разбиране на причините за прекъсванията и стратегиите за тяхното предотвратяване. Увеличаването на дела на възобновяемата енергия в мрежата и недостатъчният резервен капацитет са посочени като важни фактори.

Поради променливостта на възобновяемите енергийни източници се подчертава, че използването на интелигентни мрежи и цифрови технологии е задължително. Интелигентните мрежи осигуряват ефективност и гъвкавост.

Прекъсванията в Европа произтичат от дисбаланс между търсенето и предлагането. Според анализа съществуващите мерки са недостатъчни и настоящите системи трябва да бъдат актуализирани.

Изменението на климата застрашава енергийните доставки, а интегрирането на възобновяеми източници налага необходимостта от увеличаване на резервния капацитет. Някои държави предпочитат да пуснат в експлоатация атомни електроцентрали като авариен резерв.