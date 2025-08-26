NVIDIA току-що представи нов чип за роботи, наречен T5000.
Ако си спомняте филма „Терминатор 2“, в който актьорът Арнолд Шварценегер популяризира машината от бъдещето, там имаше T800 и трансформиращия се T1000. Сега си представете, че новият чип на NVIDIA е следващата стъпка – но този път за истински роботи, а не за Холивуд.
T5000 е част от новата система Jetson Thor на NVIDIA, която е създадена, за да предостави на роботите мозъци на ниво суперкомпютър. Това означава, че тези нови чипове ще могат да изпълняват генеративни AI модели, които да помагат на роботите да интерпретират и разбират света около тях.
Чипът работи с най-новите GPU на NVIDIA, наречени Blackwell, и се твърди, че предлага 7.5 пъти повече AI мощност в сравнение с предишния модел чипове – Jetson Orin. Това означава, че роботите, задвижвани от T5000, няма просто да се движат, а ще могат да виждат, мислят и действат в реално време.
„Ненадмината производителност“
Дженсън Хуанг, основател и изпълнителен директор на NVIDIA, споделя, че новата система е създадена с мисъл за милионите разработчици, които работят върху роботизирани системи.
„Създадохме Jetson Thor за милионите разработчици, които работят върху роботизирани системи, взаимодействащи и все повече оформящи физическия свят,“ казва Хуанг. „С ненадмината производителност и енергийна ефективност, както и способността да изпълнява множество генеративни AI модели на място, Jetson Thor е върховният суперкомпютър, който ще задвижи ерата на физическия AI и общата роботика.“
Компании като Amazon Robotics, Boston Dynamics, John Deere и дори производители на хирургически технологии вече са се включили. Идеята е да се захранват хуманоиди, роботи за складове, селскостопански машини и дори медицински роботи с мозъците на T5000.
NVIDIA залага сериозно на това, че T5000 ще бъде чипът, който ще въведе ерата на „физическия AI“, където машините ще взаимодействат със света по начина, по който го правят хората.