NVIDIA току-що представи нов чип за роботи, наречен T5000.

Ако си спомняте филма „Терминатор 2“, в който актьорът Арнолд Шварценегер популяризира машината от бъдещето, там имаше T800 и трансформиращия се T1000. Сега си представете, че новият чип на NVIDIA е следващата стъпка – но този път за истински роботи, а не за Холивуд.

T5000 е част от новата система Jetson Thor на NVIDIA, която е създадена, за да предостави на роботите мозъци на ниво суперкомпютър. Това означава, че тези нови чипове ще могат да изпълняват генеративни AI модели, които да помагат на роботите да интерпретират и разбират света около тях.

Чипът работи с най-новите GPU на NVIDIA, наречени Blackwell, и се твърди, че предлага 7.5 пъти повече AI мощност в сравнение с предишния модел чипове – Jetson Orin. Това означава, че роботите, задвижвани от T5000, няма просто да се движат, а ще могат да виждат, мислят и действат в реално време.

„Ненадмината производителност“