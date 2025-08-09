Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че враждебните действия между Пакистан и Индия са били прекратени, след като той е посредничил за примирие между тези две южноазиатски ядрени сили. Той подчерта, че е призовал двете страни да се съсредоточат върху търговията, вместо върху войната.
"Чрез търговия успях да уредя нещата между Индия и Пакистан. Мисля, че търговията беше основната причина. Така се включих в това," каза Тръмп пред репортери в петък по време на тристранна среща в Белия дом с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян.
Срещата завърши с подписването на мирно споразумение между Азербайджан и Армения, като двете страни заявиха, че посредничеството на Тръмп заслужава Нобелова награда за мир — награда, за която американският лидер открито е изразявал желание.
"Казах, знаете ли, не искам да се занимавам с държави, които се опитват да се самоунищожат и може би света, знаете ли, те са ядрени нации," каза Тръмп, визирайки разговорите си с лидерите на Индия и Пакистан през май.
Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта между Пакистан и Индия "беше голямо постижение", тъй като ситуацията можеше бързо да ескалира в ядрена война.
"Това беше голямо постижение, да се уреди този конфликт. Мисля, че ще се съгласите, че беше важно. Те бяха в разгара на битка, знаете ли, сваляха самолети от небето. Пет или шест самолета бяха свалени по време на последния сблъсък, и можеше да стане много, много лошо."
Двете ядрени съседки прекратиха най-тежките си сражения за последните три десетилетия, след като се съгласиха на примирие, обявено от Тръмп през май. Това стана след четири дни на взаимни удари с дронове, ракети и изтребители, които доведоха до смъртта на поне 60 души и принудиха хиляди да напуснат домовете си по границата и в спорния регион Кашмир.
Пакистан твърди, че е свалил поне пет индийски самолета, включително три Rafale, в битка, включваща около 30 пакистански и 70 индийски изтребителя. Първоначално Индия отрече загуби на самолети, но по-късно нейни представители признаха, че Пакистан е свалил неопределен брой техни изтребители.
Моди отрича ролята на Тръмп
Тръмп многократно е споменавал усилията си, като е похвалил лидерите на Пакистан и Индия за съгласието им на примирие след неговата намеса, свързана с търговията. Въпреки това, Ню Делхи отрича ролята на Тръмп в примирието, докато Исламабад отдава заслугата на американския лидер и го номинира за Нобелова награда.
Наскоро индийският премиер Нарендра Моди заяви пред парламента на страната, че Тръмп не е играл никаква роля в примирието между Пакистан и Индия.
"Никой световен лидер не ни е молил да спрем операцията," каза Моди пред депутатите, след като Рахул Ганди от опозиционната партия Конгрес го предизвика да заяви "в парламента, че Доналд Тръмп лъже."
"Напълно неправилно и безпочвено е да се твърди, че военните действия са били спрени под натиск," заяви индийският министър на отбраната Раджнат Сингх пред парламента миналия месец.
Тръмп и неговата администрация са заявявали над 30 пъти, че САЩ са посредничили за примирие между Индия и Пакистан.
В четвъртък САЩ потвърдиха ролята на Тръмп, като държавният секретар Марко Рубио заяви: "Ние се включихме директно и президентът успя да постигне този мир."
Рубио, говорейки пред EWTN’s The World Over, нарече Тръмп "президентът на мира" и спомена други дипломатически усилия по време на лидерството на Тръмп, включително конфликтите между Камбоджа и Тайланд, Армения и Азербайджан, както и Демократична република Конго и Руанда.