„Това беше голямо постижение“: Тръмп приветства примирието между Пакистан и Индия
Фланкиран от Алиев от Азербайджан и Пашинян от Армения, Тръмп заяви, че посредничеството за прекратяване на огъня между ядрените съперници е било значимо, тъй като "пет или шест самолета бяха свалени" по време на боевете, като се позова на свалянето на индийски самолети от Пакистан.
Тръмп държи ръцете на президента на Азербайджан Алиев и премиера на Армения Пашинян, докато те се ръкуват в Белия дом. / Reuters
9 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че враждебните действия между Пакистан и Индия са били прекратени, след като той е посредничил за примирие между тези две южноазиатски ядрени сили. Той подчерта, че е призовал двете страни да се съсредоточат върху търговията, вместо върху войната.

"Чрез търговия успях да уредя нещата между Индия и Пакистан. Мисля, че търговията беше основната причина. Така се включих в това," каза Тръмп пред репортери в петък по време на тристранна среща в Белия дом с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян.

Срещата завърши с подписването на мирно споразумение между Азербайджан и Армения, като двете страни заявиха, че посредничеството на Тръмп заслужава Нобелова награда за мир — награда, за която американският лидер открито е изразявал желание.

"Казах, знаете ли, не искам да се занимавам с държави, които се опитват да се самоунищожат и може би света, знаете ли, те са ядрени нации," каза Тръмп, визирайки разговорите си с лидерите на Индия и Пакистан през май.

Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта между Пакистан и Индия "беше голямо постижение", тъй като ситуацията можеше бързо да ескалира в ядрена война.

"Това беше голямо постижение, да се уреди този конфликт. Мисля, че ще се съгласите, че беше важно. Те бяха в разгара на битка, знаете ли, сваляха самолети от небето. Пет или шест самолета бяха свалени по време на последния сблъсък, и можеше да стане много, много лошо."

Двете ядрени съседки прекратиха най-тежките си сражения за последните три десетилетия, след като се съгласиха на примирие, обявено от Тръмп през май. Това стана след четири дни на взаимни удари с дронове, ракети и изтребители, които доведоха до смъртта на поне 60 души и принудиха хиляди да напуснат домовете си по границата и в спорния регион Кашмир.

Пакистан твърди, че е свалил поне пет индийски самолета, включително три Rafale, в битка, включваща около 30 пакистански и 70 индийски изтребителя. Първоначално Индия отрече загуби на самолети, но по-късно нейни представители признаха, че Пакистан е свалил неопределен брой техни изтребители.

Моди отрича ролята на Тръмп

Тръмп многократно е споменавал усилията си, като е похвалил лидерите на Пакистан и Индия за съгласието им на примирие след неговата намеса, свързана с търговията. Въпреки това, Ню Делхи отрича ролята на Тръмп в примирието, докато Исламабад отдава заслугата на американския лидер и го номинира за Нобелова награда.

Наскоро индийският премиер Нарендра Моди заяви пред парламента на страната, че Тръмп не е играл никаква роля в примирието между Пакистан и Индия.

"Никой световен лидер не ни е молил да спрем операцията," каза Моди пред депутатите, след като Рахул Ганди от опозиционната партия Конгрес го предизвика да заяви "в парламента, че Доналд Тръмп лъже."

"Напълно неправилно и безпочвено е да се твърди, че военните действия са били спрени под натиск," заяви индийският министър на отбраната Раджнат Сингх пред парламента миналия месец.

Тръмп и неговата администрация са заявявали над 30 пъти, че САЩ са посредничили за примирие между Индия и Пакистан.

В четвъртък САЩ потвърдиха ролята на Тръмп, като държавният секретар Марко Рубио заяви: "Ние се включихме директно и президентът успя да постигне този мир."

Рубио, говорейки пред EWTN’s The World Over, нарече Тръмп "президентът на мира" и спомена други дипломатически усилия по време на лидерството на Тръмп, включително конфликтите между Камбоджа и Тайланд, Армения и Азербайджан, както и Демократична република Конго и Руанда.

