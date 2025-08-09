Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че враждебните действия между Пакистан и Индия са били прекратени, след като той е посредничил за примирие между тези две южноазиатски ядрени сили. Той подчерта, че е призовал двете страни да се съсредоточат върху търговията, вместо върху войната.

"Чрез търговия успях да уредя нещата между Индия и Пакистан. Мисля, че търговията беше основната причина. Така се включих в това," каза Тръмп пред репортери в петък по време на тристранна среща в Белия дом с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян.

Срещата завърши с подписването на мирно споразумение между Азербайджан и Армения, като двете страни заявиха, че посредничеството на Тръмп заслужава Нобелова награда за мир — награда, за която американският лидер открито е изразявал желание.

"Казах, знаете ли, не искам да се занимавам с държави, които се опитват да се самоунищожат и може би света, знаете ли, те са ядрени нации," каза Тръмп, визирайки разговорите си с лидерите на Индия и Пакистан през май.

Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта между Пакистан и Индия "беше голямо постижение", тъй като ситуацията можеше бързо да ескалира в ядрена война.

"Това беше голямо постижение, да се уреди този конфликт. Мисля, че ще се съгласите, че беше важно. Те бяха в разгара на битка, знаете ли, сваляха самолети от небето. Пет или шест самолета бяха свалени по време на последния сблъсък, и можеше да стане много, много лошо."

Двете ядрени съседки прекратиха най-тежките си сражения за последните три десетилетия, след като се съгласиха на примирие, обявено от Тръмп през май. Това стана след четири дни на взаимни удари с дронове, ракети и изтребители, които доведоха до смъртта на поне 60 души и принудиха хиляди да напуснат домовете си по границата и в спорния регион Кашмир.

Пакистан твърди, че е свалил поне пет индийски самолета, включително три Rafale, в битка, включваща около 30 пакистански и 70 индийски изтребителя. Първоначално Индия отрече загуби на самолети, но по-късно нейни представители признаха, че Пакистан е свалил неопределен брой техни изтребители.