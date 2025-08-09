Президентът Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска следващия петък, като добави, че потенциално мирно споразумение между Москва и Киев може да включва размяна на територии.

„Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента Владимир Путин, на Русия, ще се състои следващия петък, 15 август 2025 г., в прекрасния щат Аляска,“ написа Тръмп в платформата си Truth Social късно в петък.

Тръмп не е виждал Путин лично, откакто се завърна в Белия дом през януари.

Кремъл заяви в събота сутринта, че е поканил Тръмп да посети Русия след срещата му с Путин в Аляска.

„Гледайки напред, е естествено да се надяваме, че следващата среща между президентите ще се проведе на руска територия. Съответната покана вече е изпратена на американския президент,“ заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

„Изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети над Беринговия проток и такава важна и дългоочаквана среща между лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“

‘Размяна на територии’

По-рано, по време на тристранна среща с лидерите на Азербайджан и Армения в Белия дом, Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще разменят територии като част от мирно споразумение.

„Ще има някаква размяна на територии за доброто на двете страни,“ добави той. „Целим да върнем някои територии, някаква размяна.“

Забележките на Тръмп дойдоха на фона на доклад на Wall Street Journal, според който Путин е казал на специалния пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, че ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи да изтегли силите си от цялата източна област Донецк.