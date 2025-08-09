Президентът Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска следващия петък, като добави, че потенциално мирно споразумение между Москва и Киев може да включва размяна на територии.
„Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента Владимир Путин, на Русия, ще се състои следващия петък, 15 август 2025 г., в прекрасния щат Аляска,“ написа Тръмп в платформата си Truth Social късно в петък.
Тръмп не е виждал Путин лично, откакто се завърна в Белия дом през януари.
Кремъл заяви в събота сутринта, че е поканил Тръмп да посети Русия след срещата му с Путин в Аляска.
„Гледайки напред, е естествено да се надяваме, че следващата среща между президентите ще се проведе на руска територия. Съответната покана вече е изпратена на американския президент,“ заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.
„Изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети над Беринговия проток и такава важна и дългоочаквана среща между лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“
‘Размяна на територии’
По-рано, по време на тристранна среща с лидерите на Азербайджан и Армения в Белия дом, Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще разменят територии като част от мирно споразумение.
„Ще има някаква размяна на територии за доброто на двете страни,“ добави той. „Целим да върнем някои територии, някаква размяна.“
Забележките на Тръмп дойдоха на фона на доклад на Wall Street Journal, според който Путин е казал на специалния пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, че ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи да изтегли силите си от цялата източна област Донецк.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Киев и съюзниците му споделят разбирането, че сега е възможно да се постигне поне прекратяване на огъня, в зависимост от адекватния натиск върху Русия.
В своето вечерно обръщение към нацията Зеленски каза, че е провел повече от дузина разговори с лидери на различни страни и че екипът му е в постоянен контакт със Съединените щати.
Съветниците по националната сигурност от Украйна и съюзническите държави ще проведат разговори по-късно в петък, добави той.
САЩ работят за съгласие от Украйна
Bloomberg News съобщи в петък, че САЩ и Русия се стремят да постигнат споразумение за спиране на войната в Украйна, което да закрепи контрола на Русия върху териториите, завзети по време на войната.
Позовавайки се на хора, запознати с въпроса, се казва, че американски и руски представители работят по споразумение за територии за планирана среща на върха между Тръмп и Путин „още следващата седмица“.
САЩ работят за съгласие от Украйна и нейните европейски съюзници по сделката, която е далеч от сигурна, казаха те.
Путин настоява Украйна да отстъпи цялата източна област Донбас на Русия, както и Крим, който беше анексиран от Москва през 2014 г.
Това би изисквало Зеленски да нареди изтегляне на войските от части на областите Луганск и Донецк, които все още се държат от Киев, като по този начин предостави на Русия победа, която армията ѝ не успя да постигне военно от началото на войната през февруари 2022 г., според доклада.
Русия ще спре офанзивата си в областите Херсон и Запорожие на Украйна по текущите бойни линии като част от сделката, казаха източниците, предупреждавайки, че условията и плановете на споразумението „все още са в процес на промяна и могат да се променят“.
Споразумението има за цел да замрази войната и да проправи пътя за прекратяване на огъня и технически преговори за окончателно мирно уреждане, казаха източниците.