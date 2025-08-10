ПОЛИТИКА
"Това е първият път, когато чуваме за този проблем," заяви мексиканският президент.
Мексико: Няма доказателства за връзки на картела Синалоа с президента на Венецуела
„Ако имат доказателства, нека ги покажат. Нямаме никакви доказателства за това“, казва мексиканският президент Клаудия Шайнбаум. / Reuters
10 август 2025

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че нейното правителство няма доказателства за връзки между картела Синалоа и венецуелския президент Николас Мадуро, за разлика от твърденията на САЩ.

Обвиненията, свързващи Мадуро с най-големия наркокартел в Мексико и Западното полукълбо, изненадаха Мексико.

„Това е първият път, когато чуваме за този въпрос. Няма разследване от страна на Мексико, свързано с това“, каза Шейнбаум.

„Както винаги казваме, ако имат някакви доказателства, нека ги покажат. Ние нямаме никакви доказателства, свързани с това“, добави тя на пресконференция.

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обвини Мадуро, че е международен наркобос, свързвайки го с транснационални престъпни организации като венецуелската банда Трен де Арагуа и известния картел Синалоа в Мексико.

Мадуро по-рано отхвърли твърденията на САЩ, че има пряко участие в наркотрафика.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви в социалните мрежи увеличение на наградата за информация, която може да доведе до ареста на Мадуро.

„Той е един от най-големите наркотрaфиканти в света и заплаха за нашата национална сигурност. Затова удвоихме наградата му на 50 милиона долара“, каза Бонди.

Наградата беше удвоена от 25 милиона долара, предложени от САЩ през януари.

Венецуелският външен министър Иван Хил отговори на твърденията на Бонди в четвъртък, наричайки ги „най-смешният димна завеса, която някога сме виждали“.

