Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че нейното правителство няма доказателства за връзки между картела Синалоа и венецуелския президент Николас Мадуро, за разлика от твърденията на САЩ.

Обвиненията, свързващи Мадуро с най-големия наркокартел в Мексико и Западното полукълбо, изненадаха Мексико.

„Това е първият път, когато чуваме за този въпрос. Няма разследване от страна на Мексико, свързано с това“, каза Шейнбаум.

„Както винаги казваме, ако имат някакви доказателства, нека ги покажат. Ние нямаме никакви доказателства, свързани с това“, добави тя на пресконференция.

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обвини Мадуро, че е международен наркобос, свързвайки го с транснационални престъпни организации като венецуелската банда Трен де Арагуа и известния картел Синалоа в Мексико.