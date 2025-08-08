ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Тюркийе осъди остро разширяването на военната операция на Израел в Газа
Турското външно министерство призовава международната общност да „изпълни своите отговорности“, за да спре изпълнението на плана, и настоява Съвета за сигурност на ООН да приеме задължителни решения за предотвратяване на действията на Израел.
МВнР: Траен мир в региона може да бъде установен само при върховенство на международното право / AA
преди 18 часа

Турция осъди най-категорично решението на Израел да разшири военните си операции в Газа, наричайки го „нов етап на разрастващата се политика на геноцид“ на Тел Авив и призова Съвета за сигурност на ООН да приеме задължителни решения, които да предотвратят тези действия.

Турското Министерство на външните работи заяви, че планът на правителството на премиера Бенямин Нетаняху за разширяване на офанзивата ще „увековечи геноцида срещу палестинския народ и ще разшири окупацията“, който „е насочен срещу международния мир и сигурност и опит за задълбочаване на нестабилността в региона и на хуманитарната криза“.

Министерството предупреди, че този действия на Израел целят прокуждането на палестинците от техните земи и довеждането на територията до условия, при които не може да се живее.

„Трайният мир в нашия регион може да бъде установен само при върховенство на международното право, преимущество на дипломацията и спазване на основните човешки права“, се казва в изявлението. „Окупаторът Израел веднага трябва да прекрати военните си планове, да приеме прекратяване на огъня в Газа и да започнат преговори, които да доведат до изход от ситуацията и за двете страни“, гласи съобщението на турското външно министерство.

Анкара призова международната общност да „изпълни своите отговорности“, за да спре изпълнението на този план и настоя Съвета за сигурност на ООН да приеме обвързващи резолюции за предотвратяване на действията на Израел, които според нея нарушават международното право и хуманитарните ценности.

Изявлението беше направено часове след като Кабинетът по сигурността на Израел одобри плана на Бенямин Нетаняху за поемане на контрола над град Газа.

Израел се сблъсква със сериозни критики заради разрушителнитге си военни действия в Газа, където от октомври 2023 г. насам са убити над 61 200 души. Военната кампания опустоши анклава, който е изправен пред глад.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. Срещу Израел е заведено също и дело за геноцид в Международният наказателен съд в Хага, заради войната в анклава.

Военната операция на Израел в Газа вече предизвика глобална критика заради мащаба на разрушенията и цивилните жертви, като хуманитарните организации предупреждават за катастрофални условия в обсадения анклав.

