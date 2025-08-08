Турция осъди най-категорично решението на Израел да разшири военните си операции в Газа, наричайки го „нов етап на разрастващата се политика на геноцид“ на Тел Авив и призова Съвета за сигурност на ООН да приеме задължителни решения, които да предотвратят тези действия.

Турското Министерство на външните работи заяви, че планът на правителството на премиера Бенямин Нетаняху за разширяване на офанзивата ще „увековечи геноцида срещу палестинския народ и ще разшири окупацията“, който „е насочен срещу международния мир и сигурност и опит за задълбочаване на нестабилността в региона и на хуманитарната криза“.

Министерството предупреди, че този действия на Израел целят прокуждането на палестинците от техните земи и довеждането на територията до условия, при които не може да се живее.

„Трайният мир в нашия регион може да бъде установен само при върховенство на международното право, преимущество на дипломацията и спазване на основните човешки права“, се казва в изявлението. „Окупаторът Израел веднага трябва да прекрати военните си планове, да приеме прекратяване на огъня в Газа и да започнат преговори, които да доведат до изход от ситуацията и за двете страни“, гласи съобщението на турското външно министерство.