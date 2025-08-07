Индонезия ще преобразува медицински лечебен център на необитаемия си остров Галан, за да лекува около 2 000 ранени жители на Газа, които ще се завърнат у дома след възстановяването си, съобщи говорител на президента в четвъртък.
Индонезия е изпратила хуманитарна помощ в Газа след началото на бруталната война на Израел през октомври 2023 г., която според палестинските здравни власти е убила над 60 000 палестинци в обсадената територия.
„Индонезия ще окаже медицинска помощ на около 2 000 жители на Газа, станали жертви на войната, които са ранени ли затрупани под отломките", заяви говорителят Хасан Насби пред журналисти, добавяйки, че това не е евакуация.
Индонезия планира да използва временната болница на остров Галан, близо до остров Суматра, на юг от Сингапур, за лечение на ранените жители на Газа и временно настаняване на техните семейства, добави той, като уточни, че в момента там няма жители.
Пациентите ще бъдат върнати в Газа след като се възстановят, подчерта той.
Хасан не посочи конкретен срок или допълнителни подробности, като насочи въпросите към външното и отбранителното министерство на Индонезия, които не отговориха веднага на запитванията за коментар.
Планът идва няколко месеца след като президентът Прабово Субианто предложи да приюти ранени палестинци, което предизвика критики от върховните ислямски духовници в Индонезия заради възможното сближаване с предложението на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп за постоянно преместване на палестинците извън Газа.
В отговор на предложението на Тръмп, външното министерство на Индонезия, което подкрепя решението за две държави за разрешаване на конфликта между Израел и Палестина, тогава заяви, че "категорично отхвърля всякакви опити за насилствено преместване на палестинците".
Болница за лечение на жертви на пандемията от COVID-19 беше открита през 2020 г. на остров Галан, който до 1996 г. беше обширен бежански лагер, управляван от ООН и приютяващ 250 000 души, избягали от Виетнамската война.