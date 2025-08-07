Индонезия ще преобразува медицински лечебен център на необитаемия си остров Галан, за да лекува около 2 000 ранени жители на Газа, които ще се завърнат у дома след възстановяването си, съобщи говорител на президента в четвъртък.

Индонезия е изпратила хуманитарна помощ в Газа след началото на бруталната война на Израел през октомври 2023 г., която според палестинските здравни власти е убила над 60 000 палестинци в обсадената територия.

„Индонезия ще окаже медицинска помощ на около 2 000 жители на Газа, станали жертви на войната, които са ранени ли затрупани под отломките", заяви говорителят Хасан Насби пред журналисти, добавяйки, че това не е евакуация.

Индонезия планира да използва временната болница на остров Галан, близо до остров Суматра, на юг от Сингапур, за лечение на ранените жители на Газа и временно настаняване на техните семейства, добави той, като уточни, че в момента там няма жители.

Пациентите ще бъдат върнати в Газа след като се възстановят, подчерта той.