ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Индонезия подготвя медицински център на остров за 2 000 ранени палестинци в Газа
Индонезийските власти съобщават, че временната болница е временно решение за лечение на ранените палестинци и след оздравяването им те ще бъдат върнати обратно в Газа.
Индонезия подготвя медицински център на остров за 2 000 ранени палестинци в Газа
Планът идва месеци след като президентът Прабово Субианто предложи убежище на ранените палестинци. / Reuters
преди 16 часа

Индонезия ще преобразува медицински лечебен център на необитаемия си остров Галан, за да лекува около 2 000 ранени жители на Газа, които ще се завърнат у дома след възстановяването си, съобщи говорител на президента в четвъртък.

Индонезия е изпратила хуманитарна помощ в Газа след началото на бруталната война на Израел през октомври 2023 г., която според палестинските здравни власти е убила над 60 000 палестинци в обсадената територия.

„Индонезия ще окаже медицинска помощ на около 2 000 жители на Газа, станали жертви на войната, които са ранени ли затрупани под отломките", заяви говорителят Хасан Насби пред журналисти, добавяйки, че това не е евакуация.

Индонезия планира да използва временната болница на остров Галан, близо до остров Суматра, на юг от Сингапур, за лечение на ранените жители на Газа и временно настаняване на техните семейства, добави той, като уточни, че в момента там няма жители.

СвързаниTRT Global - Once a hospital, now a rubble: A young surgeon's tryst with bombed theatres of Gaza

Пациентите ще бъдат върнати в Газа след като се възстановят, подчерта той.

Препоръчано

Хасан не посочи конкретен срок или допълнителни подробности, като насочи въпросите към външното и отбранителното министерство на Индонезия, които не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Планът идва няколко месеца след като президентът Прабово Субианто предложи да приюти ранени палестинци, което предизвика критики от върховните ислямски духовници в Индонезия заради възможното сближаване с предложението на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп за постоянно преместване на палестинците извън Газа.

В отговор на предложението на Тръмп, външното министерство на Индонезия, което подкрепя решението за две държави за разрешаване на конфликта между Израел и Палестина, тогава заяви, че "категорично отхвърля всякакви опити за насилствено преместване на палестинците".

Болница за лечение на жертви на пандемията от COVID-19 беше открита през 2020 г. на остров Галан, който до 1996 г. беше обширен бежански лагер, управляван от ООН и приютяващ 250 000 души, избягали от Виетнамската война.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us