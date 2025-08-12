Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин се подготвя за „нови настъпателни операции“, вместо за прекратяване на огъня.

„Няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация“, каза той в своето вечерно обръщение в понеделник.

Зеленски посочи, че разузнавателни и военни доклади показват, че Путин „е решен единствено да представи среща с Америка като своя лична победа и след това да продължи да действа по същия начин, оказвайки същия натиск върху Украйна, както преди.“

Украинският президент също така подчерта, че „няма никакви индикации“, че Русия се подготвя за мир, добавяйки, че преместването на войски предполага подготовка за нови атаки.

„Ако някой се подготвя за мир, това не е начинът, по който действа“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че Киев продължава да информира своите партньори за ситуацията на бойното поле, за дипломатическите усилия и за бъдещите планове на Русия.