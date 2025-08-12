ПОЛИТИКА
Няма признаци че Путин се готви за примирие
Зеленски заяви, че няма индикации, че руснаците се подготвят за следвоенна ситуация, като добави, че Путин е решен да представи срещата със САЩ като своя лична победа.
Тръмп заяви, че ще са необходими размени на територии, нещо, което по-късно Зеленски отхвърли. / AA
преди 17 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин се подготвя за „нови настъпателни операции“, вместо за прекратяване на огъня.

„Няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация“, каза той в своето вечерно обръщение в понеделник.

Зеленски посочи, че разузнавателни и военни доклади показват, че Путин „е решен единствено да представи среща с Америка като своя лична победа и след това да продължи да действа по същия начин, оказвайки същия натиск върху Украйна, както преди.“

Украинският президент също така подчерта, че „няма никакви индикации“, че Русия се подготвя за мир, добавяйки, че преместването на войски предполага подготовка за нови атаки.

„Ако някой се подготвя за мир, това не е начинът, по който действа“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че Киев продължава да информира своите партньори за ситуацията на бойното поле, за дипломатическите усилия и за бъдещите планове на Русия.

Среща в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че ще бъде домакин на Путин на предстояща среща в Аляска за преговори, свързани с прекратяването на войната в Украйна.

Опасенията, че Путин може да се съюзи с Тръмп, за да наложи неприемливи компромиси, карат европейските лидери да планират отделни разговори в сряда както със Зеленски, така и с Тръмп.

Тръмп заяви, че ще са необходими размени на територии, което Зеленски по-късно категорично отхвърли.

Германският канцлер Фридрих Мерц покани френски, британски и други европейски лидери, както и ръководителите на ЕС и НАТО, на виртуални разговори в сряда.

Офисът на Мерц заяви в понеделник, че видеоконференцията в различни кръгове на разговори ще обсъди „допълнителни възможности за оказване на натиск върху Русия“ и „подготовка за възможни мирни преговори и свързани въпроси за териториални претенции и сигурност.“

