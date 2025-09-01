ПОЛИТИКА
3 мин. четене
Ердоган се среща с Алиев и Пашинян в кулоарите на срещата на върха на ШОС в Китай
Срещите на Ердоган както с азербайджанския, така и с арменския лидер в кулоарите на срещата на върха на ШОС подчертават активната регионална дипломация на Анкара.
Президентът на Турция Ердоган се среща с Алиев от Азербайджан по време на срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Китай. (Снимка: AA) / AA
1 септември 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе разговори с азербайджанския президент Илхам Алиев в понеделник по време на 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай, подчертавайки активната дипломация на Анкара на това високо равнище.

Според изявление на Турската дирекция за комуникации, публикувано в турската социална платформа NSosyal, лидерите са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси по време на срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Китай.

Ердоган изрази задоволство от напредъка в мирния процес между Армения и Азербайджан и заяви, че Турция ще продължи да допринася за този процес. Той подчерта значението на координацията между Тюркийе и Азербайджан в техните регионални инициативи за развитие през следващия период. Ердоган отбеляза, че двете страни ще продължат да предприемат стъпки за развитие на сътрудничеството в много области, особено в енергетиката и транспорта.

Срещата се проведе в хотела на Ердоган, като на нея присъстваха и турският външен министър Хакан Фидан и азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов.

Обсъден бе мира в Южен Кавказ

Отделно, Ердоган се срещна и с арменския премиер Никол Пашинян в кулоарите на срещата на върха. Тази среща отбеляза рядко взаимодействие между двамата лидери.

Ердоган обсъди отношенията между Тюркийе и Армения на среща, която се фокусира върху усилията за осигуряване на трайна стабилност и мир в Южен Кавказ, съобщиха от дирекцията.

Турският президент приветства напредъка в мирния процес между Армения и Азербайджан, като потвърди, че страната му подкрепя мира, стабилността и развитието в региона и ще продължи да допринася за тези усилия.

Ердоган също така отбеляза, че се обмислят стъпки за засилване на сътрудничеството между Тюркийе и Армения.

Ердоган пристигна в Китай в неделя и същия ден проведе двустранни разговори с президента Си Дзинпин и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Дипломатическата програма на турския лидер подчертава ангажираността на Анкара в Азия на фона на променящата се регионална динамика.

Срещата на върха на Шанхайската Организация за Сътрудничество в Китай

25-ата среща на върха на ШОС официално започна в понеделник с основна реч на президента Си. Първоначално създадена като „Шанхайската петорка“ — включваща Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан — преди Узбекистан да се присъедини като шести член, ШОС оттогава се разшири, за да обхване 10 държави-членки, двама наблюдатели и 14 партньори за диалог, обхващащи Азия, Европа и Африка.

Днес ШОС представлява приблизително 24 процента от световната суша и 42 процента от населението на света. Държавите-членки съставляват около една четвърт от световния БВП, като търговията между тях се е увеличила почти 100 пъти през последните две десетилетия.

