Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе разговори с азербайджанския президент Илхам Алиев в понеделник по време на 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай, подчертавайки активната дипломация на Анкара на това високо равнище.

Според изявление на Турската дирекция за комуникации, публикувано в турската социална платформа NSosyal, лидерите са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси по време на срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Китай.

Ердоган изрази задоволство от напредъка в мирния процес между Армения и Азербайджан и заяви, че Турция ще продължи да допринася за този процес. Той подчерта значението на координацията между Тюркийе и Азербайджан в техните регионални инициативи за развитие през следващия период. Ердоган отбеляза, че двете страни ще продължат да предприемат стъпки за развитие на сътрудничеството в много области, особено в енергетиката и транспорта.

Срещата се проведе в хотела на Ердоган, като на нея присъстваха и турският външен министър Хакан Фидан и азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов.

Обсъден бе мира в Южен Кавказ

Отделно, Ердоган се срещна и с арменския премиер Никол Пашинян в кулоарите на срещата на върха. Тази среща отбеляза рядко взаимодействие между двамата лидери.

Ердоган обсъди отношенията между Тюркийе и Армения на среща, която се фокусира върху усилията за осигуряване на трайна стабилност и мир в Южен Кавказ, съобщиха от дирекцията.