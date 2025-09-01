Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе разговори с азербайджанския президент Илхам Алиев в понеделник по време на 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай, подчертавайки активната дипломация на Анкара на това високо равнище.
Според изявление на Турската дирекция за комуникации, публикувано в турската социална платформа NSosyal, лидерите са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси по време на срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Китай.
Ердоган изрази задоволство от напредъка в мирния процес между Армения и Азербайджан и заяви, че Турция ще продължи да допринася за този процес. Той подчерта значението на координацията между Тюркийе и Азербайджан в техните регионални инициативи за развитие през следващия период. Ердоган отбеляза, че двете страни ще продължат да предприемат стъпки за развитие на сътрудничеството в много области, особено в енергетиката и транспорта.
Срещата се проведе в хотела на Ердоган, като на нея присъстваха и турският външен министър Хакан Фидан и азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов.
Обсъден бе мира в Южен Кавказ
Отделно, Ердоган се срещна и с арменския премиер Никол Пашинян в кулоарите на срещата на върха. Тази среща отбеляза рядко взаимодействие между двамата лидери.
Ердоган обсъди отношенията между Тюркийе и Армения на среща, която се фокусира върху усилията за осигуряване на трайна стабилност и мир в Южен Кавказ, съобщиха от дирекцията.
Турският президент приветства напредъка в мирния процес между Армения и Азербайджан, като потвърди, че страната му подкрепя мира, стабилността и развитието в региона и ще продължи да допринася за тези усилия.
Ердоган също така отбеляза, че се обмислят стъпки за засилване на сътрудничеството между Тюркийе и Армения.
Ердоган пристигна в Китай в неделя и същия ден проведе двустранни разговори с президента Си Дзинпин и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Дипломатическата програма на турския лидер подчертава ангажираността на Анкара в Азия на фона на променящата се регионална динамика.
Срещата на върха на Шанхайската Организация за Сътрудничество в Китай
25-ата среща на върха на ШОС официално започна в понеделник с основна реч на президента Си. Първоначално създадена като „Шанхайската петорка“ — включваща Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан — преди Узбекистан да се присъедини като шести член, ШОС оттогава се разшири, за да обхване 10 държави-членки, двама наблюдатели и 14 партньори за диалог, обхващащи Азия, Европа и Африка.
Днес ШОС представлява приблизително 24 процента от световната суша и 42 процента от населението на света. Държавите-членки съставляват около една четвърт от световния БВП, като търговията между тях се е увеличила почти 100 пъти през последните две десетилетия.