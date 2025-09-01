25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) започна в понеделник в северен Китай, като президентът Си Дзинпин произнесе встъпителното слово при откриването на мероприятието.

Китай ще работи с всички страни в Шанхайската организация за сътрудничество, за да изведе регионалния форум за сигурност на ново ниво, заяви китайският президент Си Дзинпин, разкривайки амбицията си за нов световен ред в областта на сигурността.

Шанхайската организация за сътрудничество е създала модел за нов тип международни отношения, каза Си в откриващите си думи пред повече от 20 световни лидери на двудневната среща на върха, проведена в град Тиендзин, северен Китай. Той добави, че форумът категорично се противопоставя на външна намеса.

Китайският президент критикува „поведението на тормоз“ в световния ред и призова лидерите да „се придържат към справедливостта и правосъдието и да се противопоставят на манталитета на Студената война, конфронтацията между лагери и поведението на тормоз“.

„ШОС трябва да използва силата на нашите огромни пазари“, каза той, подчертавайки „справедливостта“ и „правосъдието“, както и икономическото сътрудничество на фона на американските тарифи.