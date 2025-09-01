ПОЛИТИКА
В Тинедзин в Китай започна срещата на върха на Шапхайската Организация за Сътрудничество
В края на срещата на върха се очаква лидерите да подпишат Тиендзинската декларация и да одобрят 10-годишна стратегия заедно с документи за резултатите.
В Тинедзин в Китай започна срещата на върха на Шапхайската Организация за Сътрудничество
Президентът на Китай Си заяви, че ШОС трябва да „използва силата на нашите огромни пазари“. / Reuters
1 септември 2025

25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) започна в понеделник в северен Китай, като президентът Си Дзинпин произнесе встъпителното слово при откриването на мероприятието.

Китай ще работи с всички страни в Шанхайската организация за сътрудничество, за да изведе регионалния форум за сигурност на ново ниво, заяви китайският президент Си Дзинпин, разкривайки амбицията си за нов световен ред в областта на сигурността.

Шанхайската организация за сътрудничество е създала модел за нов тип международни отношения, каза Си в откриващите си думи пред повече от 20 световни лидери на двудневната среща на върха, проведена в град Тиендзин, северен Китай. Той добави, че форумът категорично се противопоставя на външна намеса.

Китайският президент критикува „поведението на тормоз“ в световния ред и призова лидерите да „се придържат към справедливостта и правосъдието и да се противопоставят на манталитета на Студената война, конфронтацията между лагери и поведението на тормоз“.

„ШОС трябва да използва силата на нашите огромни пазари“, каза той, подчертавайки „справедливостта“ и „правосъдието“, както и икономическото сътрудничество на фона на американските тарифи.

Той също така обеща 2 милиарда юана (280,4 милиона долара) под формата на грантове за страните членки на ШОС в рамките на тази година.

Си заяви, че Китай ще предостави допълнителни 10 милиарда юана (1,4 милиарда долара) под формата на заеми на банките членки на Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.

Преди да изнесат националните си изказвания, лидерите на 10-членния блок, включително руският президент Владимир Путин, позираха за обща снимка в град Тиендзин, както показаха телевизионни кадри.

В края на срещата на върха се очаква да бъде подписана Тиендзинската декларация и да бъде одобрена 10-годишна стратегия, заедно с документи за резултати в областта на сигурността, търговията, енергетиката и културното сътрудничество.

Срещата на върха ще издаде и изявления по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и основаването на ООН.

