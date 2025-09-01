ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Си Дзинпин: "На кръстопът, ШОС носи „по-голяма отговорност“ за световния мир"
Си подчерта, че провеждането на срещата на върха на ШОС в Тиендзин има важната мисия да изгради консенсус между всички страни.
Си Дзинпин: "На кръстопът, ШОС носи „по-голяма отговорност“ за световния мир"
Тиендзин е във фокуса на света — ключови лидери от Глобалния Юг се събират на срещата на върха. / AA
1 септември 2025

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) носи „по-голяма отговорност“ за поддържане на мира и стабилността.

„В момента трансформацията, която определя цялото столетие, се ускорява по целия свят, с ясно изразено нарастване на факторите на нестабилност, несигурност и непредвидимост.“

„ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на всички държави“, подчерта Си Дзинпин по време на тържествената вечеря за чуждестранни гости в конгресния център Мейцзян в Тяндзин в неделя вечерта.

Си Дзинпин е домакин на двудневна среща на върха на лидерите на ШОС, както и на разширен формат „ШОС плюс“, с участието на около 20 държавни и правителствени ръководители и лидери на международни организации.

Тази глобална трансформация „се ускорява по целия свят, с ясно изразено увеличение на факторите на нестабилност, несигурност и непредсказуемост,“ каза президентът на втората по големина икономика в света, информира говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин.

Препоръчано

Шанхайският дух

Си Дзинпин заяви, че ШОС остава ангажирана с „Шанхайския дух“, укрепвайки солидарността и взаимното доверие, задълбочавайки практическото сътрудничество и участвайки активно в международните и регионални дела.

„ШОС се превърна в значима сила за насърчаване на нов тип международни отношения и изграждане на общност със споделено бъдеще за човечеството“, заяви Си.

Той подчерта, че срещата на върха в Тяндзин има важната мисия да изгради консенсус между всички страни, да даде пласък на сътрудничеството и да изготви план за бъдещо развитие.

„Смята се, че с колективните усилия на всички страни, тази среща на върха ще бъде напълно успешна и ШОС ще заема още по-значима роля и ще постигне още по-голям напредък“, добави той.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us