Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) носи „по-голяма отговорност“ за поддържане на мира и стабилността.

„В момента трансформацията, която определя цялото столетие, се ускорява по целия свят, с ясно изразено нарастване на факторите на нестабилност, несигурност и непредвидимост.“

„ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на всички държави“, подчерта Си Дзинпин по време на тържествената вечеря за чуждестранни гости в конгресния център Мейцзян в Тяндзин в неделя вечерта.

Си Дзинпин е домакин на двудневна среща на върха на лидерите на ШОС, както и на разширен формат „ШОС плюс“, с участието на около 20 държавни и правителствени ръководители и лидери на международни организации.

Тази глобална трансформация „се ускорява по целия свят, с ясно изразено увеличение на факторите на нестабилност, несигурност и непредсказуемост,“ каза президентът на втората по големина икономика в света, информира говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин.