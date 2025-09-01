Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) носи „по-голяма отговорност“ за поддържане на мира и стабилността.
„В момента трансформацията, която определя цялото столетие, се ускорява по целия свят, с ясно изразено нарастване на факторите на нестабилност, несигурност и непредвидимост.“
„ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на всички държави“, подчерта Си Дзинпин по време на тържествената вечеря за чуждестранни гости в конгресния център Мейцзян в Тяндзин в неделя вечерта.
Си Дзинпин е домакин на двудневна среща на върха на лидерите на ШОС, както и на разширен формат „ШОС плюс“, с участието на около 20 държавни и правителствени ръководители и лидери на международни организации.
Тази глобална трансформация „се ускорява по целия свят, с ясно изразено увеличение на факторите на нестабилност, несигурност и непредсказуемост,“ каза президентът на втората по големина икономика в света, информира говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин.
Шанхайският дух
Си Дзинпин заяви, че ШОС остава ангажирана с „Шанхайския дух“, укрепвайки солидарността и взаимното доверие, задълбочавайки практическото сътрудничество и участвайки активно в международните и регионални дела.
„ШОС се превърна в значима сила за насърчаване на нов тип международни отношения и изграждане на общност със споделено бъдеще за човечеството“, заяви Си.
Той подчерта, че срещата на върха в Тяндзин има важната мисия да изгради консенсус между всички страни, да даде пласък на сътрудничеството и да изготви план за бъдещо развитие.
„Смята се, че с колективните усилия на всички страни, тази среща на върха ще бъде напълно успешна и ШОС ще заема още по-значима роля и ще постигне още по-голям напредък“, добави той.