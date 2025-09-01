Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с Цай Ци, първия секретар на Политбюро на Комунистическата партия на Китай, в понеделник по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, подчертавайки стремежа на Анкара да задълбочи отношенията си с Пекин.
Работният обяд в гостната на Тиендзин последва двустранните разговори на Ердоган с китайския президент Си Дзинпин ден по-рано.
„По време на вчерашната среща подчертахме пред президента Си нашата решимост да засилим сътрудничеството с Китай във всички области,“ заяви Ердоган.
Той добави, че Турция също така се стреми да укрепи връзките си с Китай в рамките на многостранни платформи.
„Също така желаем да засилим това сътрудничество в платформи като ООН, Г-20 и БРИКС. Очакваме вашата продължителна подкрепа за напредъка на нашите отношения с Шанхайската организация за сътрудничество,“ каза той на Цай.
По отношение на икономическите връзки, Ердоган заяви, че Анкара се стреми да увеличи търговския си обем с Китай, който в момента е близо 50 милиарда долара, по „балансиран и устойчив начин,“ като подчерта интереса към намаляване на търговския дефицит.
Ердоган беше придружен на срещата от висши членове на кабинета, включително министъра на външните работи Хакан Фидан, министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министъра на финансите и хазната Мехмет Шимшек, министъра на националната отбрана Яшар Гюлер, министъра на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Качир, министъра на търговията Йомер Болат и ръководителя на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън.
Среща със Си
По време на двустранна среща в Тиендзин в неделя, китайският президент Си Дзинпин похвали „духа на самостоятелност“ на Тюркийе, подчертавайки нарастващата роля на страната като възникваща сила.
Си подчерта, че както Китай, така и Тюркийе, като важни членове на Глобалния юг, споделят ангажимент към независимост и самостоятелност.
Си призова за по-тясно съгласуване между инициативата „Един пояс, един път“ на Китай и инициативата „Среден коридор“ на Тюркийе, като заяви, че координираното развитие ще укрепи двустранните връзки и ще служи на основните интереси на двете нации. Той подчерта, че такова сътрудничество може също така да допринесе за по-широките цели на Глобалния юг.
Китайският лидер допълнително призова двете страни да се възползват от ерата на мир, развитие и сътрудничество, да издигнат стратегическото партньорство между Китай и Тюркийе и съвместно да допринесат за изграждането на по-справедлива и равноправна глобална система за управление.