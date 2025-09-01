Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с Цай Ци, първия секретар на Политбюро на Комунистическата партия на Китай, в понеделник по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, подчертавайки стремежа на Анкара да задълбочи отношенията си с Пекин.

Работният обяд в гостната на Тиендзин последва двустранните разговори на Ердоган с китайския президент Си Дзинпин ден по-рано.

„По време на вчерашната среща подчертахме пред президента Си нашата решимост да засилим сътрудничеството с Китай във всички области,“ заяви Ердоган.

Той добави, че Турция също така се стреми да укрепи връзките си с Китай в рамките на многостранни платформи.

„Също така желаем да засилим това сътрудничество в платформи като ООН, Г-20 и БРИКС. Очакваме вашата продължителна подкрепа за напредъка на нашите отношения с Шанхайската организация за сътрудничество,“ каза той на Цай.

По отношение на икономическите връзки, Ердоган заяви, че Анкара се стреми да увеличи търговския си обем с Китай, който в момента е близо 50 милиарда долара, по „балансиран и устойчив начин,“ като подчерта интереса към намаляване на търговския дефицит.