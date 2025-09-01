ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Ердоган се среща с високопоставен китайски представител на срещата на ШОС
Ердоган заяви, че Анкара се стреми да увеличи търговския си обем с Китай, който в момента възлиза на близо 50 милиарда долара, по „балансиран и устойчив начин“, като изрази интерес към намаляване на търговския дефицит.
Ердоган се среща с високопоставен китайски представител на срещата на ШОС
Работният обяд в хотел „Тянжин“ се състоя след двустранните разговори на Ердоган с китайския президент Си Дзинпин ден по-рано. (Снимка: AA) / AA
1 септември 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с Цай Ци, първия секретар на Политбюро на Комунистическата партия на Китай, в понеделник по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, подчертавайки стремежа на Анкара да задълбочи отношенията си с Пекин.

Работният обяд в гостната на Тиендзин последва двустранните разговори на Ердоган с китайския президент Си Дзинпин ден по-рано.

„По време на вчерашната среща подчертахме пред президента Си нашата решимост да засилим сътрудничеството с Китай във всички области,“ заяви Ердоган.

Той добави, че Турция също така се стреми да укрепи връзките си с Китай в рамките на многостранни платформи.

„Също така желаем да засилим това сътрудничество в платформи като ООН, Г-20 и БРИКС. Очакваме вашата продължителна подкрепа за напредъка на нашите отношения с Шанхайската организация за сътрудничество,“ каза той на Цай.

По отношение на икономическите връзки, Ердоган заяви, че Анкара се стреми да увеличи търговския си обем с Китай, който в момента е близо 50 милиарда долара, по „балансиран и устойчив начин,“ като подчерта интереса към намаляване на търговския дефицит.

Препоръчано

Ердоган беше придружен на срещата от висши членове на кабинета, включително министъра на външните работи Хакан Фидан, министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министъра на финансите и хазната Мехмет Шимшек, министъра на националната отбрана Яшар Гюлер, министъра на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Качир, министъра на търговията Йомер Болат и ръководителя на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън.

Среща със Си

По време на двустранна среща в Тиендзин в неделя, китайският президент Си Дзинпин похвали „духа на самостоятелност“ на Тюркийе, подчертавайки нарастващата роля на страната като възникваща сила.

Си подчерта, че както Китай, така и Тюркийе, като важни членове на Глобалния юг, споделят ангажимент към независимост и самостоятелност.

Си призова за по-тясно съгласуване между инициативата „Един пояс, един път“ на Китай и инициативата „Среден коридор“ на Тюркийе, като заяви, че координираното развитие ще укрепи двустранните връзки и ще служи на основните интереси на двете нации. Той подчерта, че такова сътрудничество може също така да допринесе за по-широките цели на Глобалния юг.

Китайският лидер допълнително призова двете страни да се възползват от ерата на мир, развитие и сътрудничество, да издигнат стратегическото партньорство между Китай и Тюркийе и съвместно да допринесат за изграждането на по-справедлива и равноправна глобална система за управление.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us