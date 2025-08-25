Паравоенните сили за бързо реагиране на Судан (RSF) обстреляха болница в обсадения град Ел-Фашер в Северен Дарфур и отвлякоха шест жени и две деца от лагер за разселени лица, съобщиха спасители и медик в неделя.

Ел-Фашер, който е под обсада на RSF повече от година, е последният голям град в Западен Дарфур, който все още е под контрола на армията. Градът е ключова точка в конфликта, който избухна през април 2023 г. между началника на армията Абдел Фатах ал-Бурхан и неговия бивш заместник и командир на RSF Мохамед Хамдан Дагало.

В неделя, Спешната координационна група в лагера Абу Шук близо до Ел-Фашер съобщи, че бойци на RSF са нахлули в лагера, отвличайки осем невъоръжени цивилни – шест жени, 40-дневно бебе и тригодишно дете – и са ги отвели на неизвестно място.

Повече от 20 жители на лагера са изчезнали, според спасителите, които предупреждават, че реалният брой може да е по-голям.

Лагерът Абу Шук, който е дом на десетки хиляди разселени хора, е бил нападнат два пъти този месец. Първото нападение е довело до смъртта на повече от 40 души, според първите отговорници.

В събота артилерия на RSF удари спешното и травматологичното отделение на болница в Ел-Фашер, ранявайки седем души, включително един служител, съобщи лекар пред AFP.