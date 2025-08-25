Паравоенните сили за бързо реагиране на Судан (RSF) обстреляха болница в обсадения град Ел-Фашер в Северен Дарфур и отвлякоха шест жени и две деца от лагер за разселени лица, съобщиха спасители и медик в неделя.
Ел-Фашер, който е под обсада на RSF повече от година, е последният голям град в Западен Дарфур, който все още е под контрола на армията. Градът е ключова точка в конфликта, който избухна през април 2023 г. между началника на армията Абдел Фатах ал-Бурхан и неговия бивш заместник и командир на RSF Мохамед Хамдан Дагало.
В неделя, Спешната координационна група в лагера Абу Шук близо до Ел-Фашер съобщи, че бойци на RSF са нахлули в лагера, отвличайки осем невъоръжени цивилни – шест жени, 40-дневно бебе и тригодишно дете – и са ги отвели на неизвестно място.
Повече от 20 жители на лагера са изчезнали, според спасителите, които предупреждават, че реалният брой може да е по-голям.
Лагерът Абу Шук, който е дом на десетки хиляди разселени хора, е бил нападнат два пъти този месец. Първото нападение е довело до смъртта на повече от 40 души, според първите отговорници.
В събота артилерия на RSF удари спешното и травматологичното отделение на болница в Ел-Фашер, ранявайки седем души, включително един служител, съобщи лекар пред AFP.
Обстрелът, който продължи до неделя сутринта, „причини щети на спешното отделение, принуждавайки ни да спрем операциите“, каза лекарят, пожелал анонимност поради съображения за сигурност.
Болницата е една от само три, които все още функционират в града.
Абу Шук е сред трите лагера извън Ел-Фашер, където през края на 2024 г. беше обявен глад.
Обединените нации предупредиха, че гладът може да се разпространи и в града, въпреки че липсата на данни досега е забавила възможното обявяване.
Конфликтът, който е отнел живота на десетки хиляди, е предизвикал това, което ООН нарича най-голямата криза на разселване и глад в света.