Германски съд ще започне във вторник съдебна процедура срещу двама заподозрени в шпионаж за Китай, един от които е работил като асистент на депутата от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Максимилиан Крах.

Германският гражданин, частично идентифициран като Джиан Г., е обвинен, че от 2002 г. е работил за китайските разузнавателни служби, включително в периода 2019–2024 г., когато е бил помощник на Крах в Европейския парламент.

Според прокуратурата в Дрезден, Джиан Г. е използвал своята позиция, за да предава информация относно дебати и решения в Европейския парламент, както и документи с висока степен на чувствителност.

Той е заподозрян и като ръководител на втори обвиняем – китайския гражданин Яци С., който е обвинен в шпионаж, насочен към германската оръжейна индустрия.

Джиан Г. се разследва също за събиране на информация за водещи политици от AfD и за шпионаж на китайски дисиденти в Германия. Това включва позиране като противник на китайското правителство в социалните медии, за да спечели контакти в опозиционните среди.

Вторият обвиняем, Яки Х., е работила в компания, която предоставя логистични услуги на летището в Лайпциг, и е обвинена, че е помагала на Джиан Г. да получава информация за полети и пътници.

Предадената от нея информация е била фокусирана върху полети, превозващи военна техника и „лица, свързани с германска оръжейна компания“.

Според германски медии тя е насочвала вниманието си към оръжейния гигант Rheinmetall, който участва в производството на танкове Leopard и използва летището в Лайпциг за товарни полети.

И двамата обвиняеми са в ареста от момента на задържането им миналата година.

Процесът може да се окаже особено неудобен за партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), ако информацията, събрана от Джиан Г. за партията, стане публична.

„Преувеличени твърдения“ срещу Китай

Когато германските власти арестуваха асистент на крайнодесен евродепутат миналата година, Пекин заяви, че арестите и обвиненията в Германия и Великобритания срещу заподозрени в шпионаж за Китай са част от кампания за „оклеветяване и потискане“ на страната.