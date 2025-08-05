Германски съд ще започне във вторник съдебна процедура срещу двама заподозрени в шпионаж за Китай, един от които е работил като асистент на депутата от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Максимилиан Крах.
Германският гражданин, частично идентифициран като Джиан Г., е обвинен, че от 2002 г. е работил за китайските разузнавателни служби, включително в периода 2019–2024 г., когато е бил помощник на Крах в Европейския парламент.
Според прокуратурата в Дрезден, Джиан Г. е използвал своята позиция, за да предава информация относно дебати и решения в Европейския парламент, както и документи с висока степен на чувствителност.
Той е заподозрян и като ръководител на втори обвиняем – китайския гражданин Яци С., който е обвинен в шпионаж, насочен към германската оръжейна индустрия.
Джиан Г. се разследва също за събиране на информация за водещи политици от AfD и за шпионаж на китайски дисиденти в Германия. Това включва позиране като противник на китайското правителство в социалните медии, за да спечели контакти в опозиционните среди.
Вторият обвиняем, Яки Х., е работила в компания, която предоставя логистични услуги на летището в Лайпциг, и е обвинена, че е помагала на Джиан Г. да получава информация за полети и пътници.
Предадената от нея информация е била фокусирана върху полети, превозващи военна техника и „лица, свързани с германска оръжейна компания“.
Според германски медии тя е насочвала вниманието си към оръжейния гигант Rheinmetall, който участва в производството на танкове Leopard и използва летището в Лайпциг за товарни полети.
И двамата обвиняеми са в ареста от момента на задържането им миналата година.
Процесът може да се окаже особено неудобен за партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), ако информацията, събрана от Джиан Г. за партията, стане публична.
„Преувеличени твърдения“ срещу Китай
Когато германските власти арестуваха асистент на крайнодесен евродепутат миналата година, Пекин заяви, че арестите и обвиненията в Германия и Великобритания срещу заподозрени в шпионаж за Китай са част от кампания за „оклеветяване и потискане“ на страната.
„Докладите за така наречените шпионски дейности на Китай в Европа са преувеличени и целят да очернят и потиснат Китай“, заяви тогава говорителят на китайското външно министерство Уан Уенбин пред журналисти.
„Ние категорично се противопоставяме на такова преувеличение и призоваваме съответните страни да спрат да разпространяват невярна информация за така наречената шпионска заплаха от Китай, да прекратят политическите манипулации и злонамерените клевети срещу Китай“, добави той.
‘Борба за власт’ в „Алтернатива за Германия“
Според седмичникът Der Spiegel, разследващите са иззели записи на разговори между Джиан Г. и Крах, както и с други политици от AfD, в които са обсъждали личния живот на съпредседателя на партията Алис Вайдел и предполагаеми борби за власт с нейния колега Тино Хрупала.
Крах отрече пред списанието някога да е обсъждал такива въпроси с Джиан Г.
Крах беше водещият кандидат на AfD на миналогодишните европейски избори, но беше изключен от делегацията на партията след коментари, в които омаловажи престъпленията на нацистката SS.
Въпреки това, той беше приет обратно в редиците на партията за тазгодишните германски парламентарни избори и в момента е един от депутатите на партията в Бундестага.
Очаква се процесът да продължи до края на септември, а самият Крах е призован да се яви като свидетел.
Крах също е разследван от прокуратурата в Дрезден по подозрение за пране на пари и корупция по време на мандата си като член на Европейския парламент.
Според Der Spiegel, между 2019 и 2023 г. той е получил над 50 000 евро (57 900 долара) от фирми, свързани с Джиан Г.
Крах отрича всички обвинения и ги определя като „политически мотивирани“.