Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че постигането на мирно споразумение за Украйна може да увеличи шансовете му да влезе в рая – като се пошегува, че в момента „не се справя добре“ в небесната йерархия.

"Искам да опитам да отида в рая, ако е възможно", каза Тръмп в сутрешното предаване на Fox News,"Fox & Friends."

"Чувам, че съм на дъното на йерархията! Но ако успея да стигна там, това ще бъде една от причините“, отбеляза той.

79-годишният президент отдавна заявява, че иска да сложи край на войната на Русия в Украйна, като част от амбицията си да спечели Нобелова награда за мир.

Но последните му коментари подсказват за мотивации, които надхвърлят светското признание.

Тръмп все по-често използва религиозен език.

Той е първият американски президент с наказателна присъда, произтичаща от дело за даване на подкуп на бивша порно актриса, за да си мълчи за сексуалната им връзка.

Той беше два пъти подлаган на импийчмънт и кариерата му е белязана от скандали.

‘Спасен от Бога’