Тръмп каза, че мирно споразумение за Украйна може да увеличи шансовете му да влезе в рая
Американският президент Доналд Тръмп / Reuters
20 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че постигането на мирно споразумение за Украйна може да увеличи шансовете му да влезе в рая – като се пошегува, че в момента „не се справя добре“ в небесната йерархия.

"Искам да опитам да отида в рая, ако е възможно", каза Тръмп в сутрешното предаване на Fox News,"Fox & Friends."

"Чувам, че съм на дъното на йерархията! Но ако успея да стигна там, това ще бъде една от причините“, отбеляза той.

79-годишният президент отдавна заявява, че иска да сложи край на войната на Русия в Украйна, като част от амбицията си да спечели Нобелова награда за мир.

Но последните му коментари подсказват за мотивации, които надхвърлят светското признание.

Тръмп все по-често използва религиозен език.

Той е първият американски президент с наказателна присъда, произтичаща от дело за даване на подкуп на бивша порно актриса, за да си мълчи за сексуалната им връзка.

Той беше два пъти подлаган на импийчмънт и кариерата му е белязана от скандали.

‘Спасен от Бога’

Въпреки това, той все по-често използва религиозен език. От опита за покушение срещу него миналата година той казва, че е бил „спасен от Бога, за да направи Америка отново велика”.

Тръмп сега се радва на твърда подкрепа от религиозната десница в Америка.

Той назначи за свой официален духовен съветник, евангелистката Паула Уайт, която редовно води молитви в Белия дом.

Прессекретарят му Каролин Ливит подчерта, че президентът е „сериозен“ относно изказванията си за рая.

"Мисля, че президентът иска да отиде в рая, както всички ние" каза тя.

Левит, която е на на 27-годишна възраст, е известна с това, че прочита молитва преди своите пресконференции.

Тръмп продължава да подчертава, че прекратяването на войната в Украйна е централна цел на неговото президентство, представяйки я не само като дипломатическа или политическа мисия, но и като морална и духовна.

