Израелският министър на отбраната одобрява стратегия за окупация на град Газа
Планът за превземането на град Газа е наречен операция "Колесниците на Гидеон II"
Началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир очерта етапите на окупацията. / AP
20 август 2025

Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за превземането на град Газа, съобщиха местни медии в сряда.

Обществената телевизия КАН информира, че Кац е нарекъл плана „Колесниците на Гидеон II“, по аналогия на първата операция Колесниците на Гидеон” – сухопътната офанзива, започната през май с цел разширяване на окупацията на анклава и пълното изселване на палестинците от северната част на Газа.

„Като част от плана ще бъдат издадени необходимите заповеди за мобилизация на резервисти за изпълнение на операцията“, съобщи телевизията, без да уточнява броя на необходимите войници.

Планът ще бъде представен за одобрение от кабинета по сигурността.

Според Канал 12, израелската армия вече е издала спешни заповеди за мобилизация, известни като „Заповед 8“, като се очаква десетки хиляди резервисти да бъдат призовани през следващите дни.

Официално лице, пожелало анонимност, заяви, че следващия месец израелската армия ще изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, което почти ще удвои общия брой на тези, които вече са на служба до 120 000.

Във вторник началникът на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир, очерта етапите на плана за окупация, включително тези свързани с укрепването на израелските сили в северната част на Газа.

Окупацията на Газа

Израелският кабинет по сигурността одобри на 8 август плана на Нетаняху за превземане и пълен контрол на град Газа.

Планът предвижда изселването на около 1 милион палестинци от град Газа към южната част, последвано от обкръжаване на града и провеждане на нови наземни операции в гъсто населените жилищни райони.

В рамките на този план, израелската армия започна мащабна операция на 11 август в квартал Зейтун на Газа, съобщиха свидетели пред турската агенция “Анадолу”.

Операцията предвижда разрушаване на домове в квартала с машини и експлозиви, използването на артилерийски огобстрел, произволна стрелба и принудително изселване.

Подготовката за окупация от страна на Израел продължава, въпреки непреките преговори за примирие с палестинската групировка Хамас, която се е съгласила на 60-дневно прекратяване на военните операции според предложението, представено от Египет и Катар.

Израел уби близо 62 100 палестинци в Газа от октомври 2023 г. насам при военната офанзива, която опустоши анклава и изправи пред гладна смърт населението.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

В Международният наказателен съд в Хага е заведено също и дело за геноцид срещу Израел, заради войната срещу анклава.

