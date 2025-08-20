Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за превземането на град Газа, съобщиха местни медии в сряда.

Обществената телевизия КАН информира, че Кац е нарекъл плана „Колесниците на Гидеон II“, по аналогия на първата операция „Колесниците на Гидеон” – сухопътната офанзива, започната през май с цел разширяване на окупацията на анклава и пълното изселване на палестинците от северната част на Газа.

„Като част от плана ще бъдат издадени необходимите заповеди за мобилизация на резервисти за изпълнение на операцията“, съобщи телевизията, без да уточнява броя на необходимите войници.

Планът ще бъде представен за одобрение от кабинета по сигурността.

Според Канал 12, израелската армия вече е издала спешни заповеди за мобилизация, известни като „Заповед 8“, като се очаква десетки хиляди резервисти да бъдат призовани през следващите дни.

Официално лице, пожелало анонимност, заяви, че следващия месец израелската армия ще изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, което почти ще удвои общия брой на тези, които вече са на служба до 120 000.

Във вторник началникът на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир, очерта етапите на плана за окупация, включително тези свързани с укрепването на израелските сили в северната част на Газа.

