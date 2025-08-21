Израел планира да закупи два военни самолета KC-46 за въздушно зареждане, произведени от Boeing, в сделка на стойност 500 милиона долара, която ще бъде финансирана с американска военна помощ, съобщи Министерството на отбраната на Израел.

Министерството заяви в сряда, че ще подпише договора с правителството на САЩ, след като израелският министерски комитет за отбранителни поръчки даде своето одобрение.

Правителството на САЩ наблюдава продажбите и трансферите на военна техника към други държави.

Израелската армия вече разполага с четири самолета KC-46, произведени от Boeing, се казва в изявление на министерството.

Генералният директор на министерството Амир Барам заяви в изявлението, че самолетите ще укрепят стратегическите способности на армията за дълги разстояния, позволявайки ѝ да оперира на по-големи разстояния с по-голяма сила и обхват.