Израел ще закупи американски въздушни танкери за зареждане с гориво за 500 милиона долара
Вашингтон предоставя на своя съюзник Израел милиарди долари всяка година за закупуване на американски оръжия и оборудване.
Бившата американска посланичка в ООН Ники Хейли подписва израелска артилерийска граната на 28 май 2024 г. [Офис на депутата от Кнесета Дани Данон] / Public domain
21 август 2025

Израел планира да закупи два военни самолета KC-46 за въздушно зареждане, произведени от Boeing, в сделка на стойност 500 милиона долара, която ще бъде финансирана с американска военна помощ, съобщи Министерството на отбраната на Израел.

Министерството заяви в сряда, че ще подпише договора с правителството на САЩ, след като израелският министерски комитет за отбранителни поръчки даде своето одобрение.

Правителството на САЩ наблюдава продажбите и трансферите на военна техника към други държави.

Израелската армия вече разполага с четири самолета KC-46, произведени от Boeing, се казва в изявление на министерството.

Генералният директор на министерството Амир Барам заяви в изявлението, че самолетите ще укрепят стратегическите способности на армията за дълги разстояния, позволявайки ѝ да оперира на по-големи разстояния с по-голяма сила и обхват.

Израел използва такива самолети за въздушно зареждане по време на 12-дневната си въздушна война срещу Иран през юни.

В изявлението се посочва, че договорът ще включва оборудване на самолетите с израелски системи, без да се уточнява какви точно.

Вашингтон предоставя на своя съюзник Израел милиарди долари всяка година за закупуване на американско оръжие и оборудване.

"Общата стойност на договора се оценява на приблизително половин милиард щатски долара и е финансирана чрез американска помощ," се казва в изявлението на министерството.

Напоследък някои американски републиканци и демократи поставят под въпрос дали правителството трябва да продължи да предоставя военна помощ на Израел, позовавайки се на обвинения за геноцид в Газа и опасения дали данъкоплатските средства не биха могли да бъдат използвани по-добре за вътрешни приоритети.

