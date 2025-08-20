Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард обяви, че достъпът до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители е отнет заради обвинения, че са политизирали или неправилно са боравили с разузнавателни данни, включително във връзка с оценката от 2017 г., поръчана от администрацията на Обама, за руското влияние върху изборите в САЩ.
Според меморандум от 18 август на ODNI, получен от New York Post, достъпът на тези служители до класифицирани системи, съоръжения и материали е прекратен „незабавно“, като всякакви правителствени договори или трудови отношения са прекратени на момента.
Сред тези, на които е отнет достъпът, са бившият заместник-директор на Националното разузнаване Стефани О’Съливан и Вин Нгуен, бивш високопоставен съветник при тогавашния директор на Националното разузнаване Джеймс Клапър. И двамата са работили върху Оценката на разузнавателната общност (ICA) от 2017 г., която твърди, че Русия е предпочела Доналд Тръмп пред Хилари Клинтън на изборите през 2016 г.
Докладът оттогава е широко оспорван. Нгуен, който по-късно става първият главен директор по изкуствен интелект на NSA при Тръмп, е посочен в скорошни разследвания като участник в изготвянето на ICA.
„Да бъдеш доверен с достъп до класифицирана информация е привилегия, а не право“, заяви Габард. „Тези в разузнавателната общност, които предават клетвата си към Конституцията и поставят собствените си интереси пред тези на американския народ, са нарушили свещения доверие, което са обещали да спазват.“
Отнетите достъпи включват и служители, които са подписали изявление през 2019 г. в подкрепа на разследването за импийчмънт на Тръмп от страна на демократите. Сред тях са Саманта Виноград, служител на Министерството на вътрешната сигурност при Байдън, Андрю П. Милър, бивш член на Съвета за национална сигурност при Обама, и Лорен ДеЙонг Шулман, бивш съветник на Сюзън Райс.
Габард е разсекретила документи, които показват, че Клапър, тогавашният директор на ЦРУ Джон Бренън и тогавашният директор на ФБР Джеймс Коми са настоявали за включването на ICA въпреки предупрежденията от опитни служители да изключат вече опроверганото досие на Стийл. Тя описва процеса като „предателски заговор“ за подкопаване на победата на Тръмп през 2016 г.
Откакто заема поста, Габард също така е публикувала доклад на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, който оспорва оценката от ерата на Обама. Преглед, извършен от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, описва процеса на ICA като „хаотичен“, „необичаен“ и потенциално политически мотивиран.
Министерството на правосъдието е започнало разследване чрез голямо жури срещу Бренън, Коми и Клапър във връзка с разследването за руската намеса, според американски медии.