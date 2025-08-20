Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард обяви, че достъпът до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители е отнет заради обвинения, че са политизирали или неправилно са боравили с разузнавателни данни, включително във връзка с оценката от 2017 г., поръчана от администрацията на Обама, за руското влияние върху изборите в САЩ.

Според меморандум от 18 август на ODNI, получен от New York Post, достъпът на тези служители до класифицирани системи, съоръжения и материали е прекратен „незабавно“, като всякакви правителствени договори или трудови отношения са прекратени на момента.

Сред тези, на които е отнет достъпът, са бившият заместник-директор на Националното разузнаване Стефани О’Съливан и Вин Нгуен, бивш високопоставен съветник при тогавашния директор на Националното разузнаване Джеймс Клапър. И двамата са работили върху Оценката на разузнавателната общност (ICA) от 2017 г., която твърди, че Русия е предпочела Доналд Тръмп пред Хилари Клинтън на изборите през 2016 г.

Докладът оттогава е широко оспорван. Нгуен, който по-късно става първият главен директор по изкуствен интелект на NSA при Тръмп, е посочен в скорошни разследвания като участник в изготвянето на ICA.