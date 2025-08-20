СВЯТ
Броят на жертвите от автобусната катастрофа в Афганистан нарасна на 76
Полицията в район Гузара, където се случи пътната катастрофа във вторник вечерта, съобщи, че автобусът се е сблъскал с мотоциклет, след което се възпламенил
Служителите по сигурността инспектират останките на автобус на мястото на катастрофата в района Гузара / AFP
20 август 2025

Броят на загиналите при сблъсък между автобус, превозващ афганистански мигранти, завръщащи се от Иран, и две други превозни средства в Западен Афганистан се е увеличил на 76, съобщиха властите на западната афганистанска провинция Херат.

„Седемдесет и шест граждани на страната... загубиха живота си при инцидента, а трима други бяха сериозно ранени“, заяви Мохамад Юсуф Саиди, говорител на губернатора на провинцията. 

Автобусът се е връщал от граничния пункт "Ислам Кала", през който преминават значителна част от депортираните от Иран афганистанци, посочи Саиди пред AФП във вторник.

Най-малко 1,5 милиона афганистански бежанци са били депортирани от началото на тази година от Иран и Пакистан, които се опитват да принудят мигрантите да напуснат страната след десетилетия на приемане, според агенцията на ООН по миграцията.

Държавната информационна агенция „Бахтар“ съобщи във вторник, че инцидентът е един от най-смъртоносните в страната през последните години.

Пътнотранспортните произшествия са чести в Афганистан, което се дължи на десетилетия повредени от войната пътища, невнимателното шофиране по магистралите и нарушения на правилата за движение..

През декември миналата година при два инцидента с автобуси, цистерна с гориво и камион на магистрала в Централен Афганистан загинаха най-малко 52 души.

