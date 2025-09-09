Китай, Русия и Монголия проведоха първите си съвместни учения за защита на границите тази седмица, съобщи китайската армия, подчертавайки засилената координация в областта на сигурността между трите съседни държави.
Учението „Сътрудничество за защита на границите - 2025“, се проведе в понеделник и вторник в неуточнен граничен регион, споделян от трите държави, съобщи Народноосвободителната армия на Китай в публикация на официалния си акаунт в Weibo.
Ученията имаха за цел да „подобрят стратегическото сътрудничество между трите страни, да укрепят способността за справяне със заплахи за граничната сигурност и да затвърдят стратегическото взаимно доверие“, заявиха от армията.
По време на ученията беше създаден съвместен команден пост на китайска територия функциониращ по принципа „чиято е територията, тази страна води, с многостранни консултации и паралелно командване“, се казва в публикацията в Weibo.
Маневрите се проведоха след тристранна среща между лидерите на трите държави в Пекин на 2 септември, ден след като китайският президент Си Дзинпин беше домакин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).
Монголия се въздържа от присъединяване към ШОС, избирайки да бъде наблюдател от 2004 г., въпреки че други държави като Индия, Пакистан и Иран станаха пълноправни членове.
Пекин продължава да подтиква своя по-малък съсед да стане член на ШОС.