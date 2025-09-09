Китай, Русия и Монголия проведоха първите си съвместни учения за защита на границите тази седмица, съобщи китайската армия, подчертавайки засилената координация в областта на сигурността между трите съседни държави.

Учението „Сътрудничество за защита на границите - 2025“, се проведе в понеделник и вторник в неуточнен граничен регион, споделян от трите държави, съобщи Народноосвободителната армия на Китай в публикация на официалния си акаунт в Weibo.

Ученията имаха за цел да „подобрят стратегическото сътрудничество между трите страни, да укрепят способността за справяне със заплахи за граничната сигурност и да затвърдят стратегическото взаимно доверие“, заявиха от армията.

По време на ученията беше създаден съвместен команден пост на китайска територия функциониращ по принципа „чиято е територията, тази страна води, с многостранни консултации и паралелно командване“, се казва в публикацията в Weibo.