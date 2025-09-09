Непал изпадна в още по-дълбока криза във вторник, след като министър-председателят К.П. Шарма Оли подаде оставка след дни на насилствени антиправителствени протести, предизвикани от забрана на социалните мрежи и обвинения в корупция.
Безредиците, които вече са отнели живота на поне 19 души и са ранили стотици, доведоха до подпалване на частната резиденция на Оли, а министрите бяха евакуирани с хеликоптери във вторник сутринта.
С нарастването на протестите, Гражданската авиация на Непал затвори международното летище Трибхуван в Катманду във вторник.
Протестиращите пренебрегнаха наложените полицейски часове, подпалиха държавни имоти и влязоха в сблъсъци с полицията, което задълбочи кризата в столицата и извън нея. Въпреки ограниченията, младите хора излязоха на улицата, за да изразят гнева си, ден след един от най-смъртоносните сблъсъци от години.
Демонстрациите, които започнаха в понеделник с искания за премахване на забраната на социалните мрежи и справяне с корупцията, се възобновиха дори след възстановяването на достъпа до платформите.
Говорителят на полицията в Катманду, Шекхар Канал, заяви пред AФП, че няколко групи са нарушили полицейския час, като са докладвани пожари и нападения в различни райони. Според фотографи на AФП и местни медии, протестиращите са нападнали имоти на политици и правителствени сгради.
73-годишният мнистър-председателят Оли, нареди да бъде разследвано насилието и във вторник заяви, че ще ръководи преговорите с всички партии в опит да постигне „значимо решение“ на кризата. Вътрешният министър Рамеш Лекхак подаде оставка в понеделник, според правителствено изявление, а двама други министри подадоха оставка във вторник, според непалските медии.
„Социалните мрежи вече са достъпни, което беше едно от исканията на поколението Z“, заяви министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг пред AФП, визирайки младежите на възраст около 20 години. „Готови сме да разговаряме с протестиращите.“
По-рано във вторник страната наложи полицейски час в опит да предотврати протестите срещу забраната на социалните мрежи и обвиненията в корупция, съобщи вестник „Катманду Пост“.
Хората успяха да възстановят достъпа до своите социални мрежи в полунощ между понеделник и вторник. Във вторник сутринта младежите започнаха спонтанно да се събират близо до сградата на парламента в Ню Банешвар, Катманду. Те не носеха никакви знамена.
„Вчерашният инцидент разкри провала на правителството. Дойдох тук, за да подкрепя младите хора“, заяви един от участниците.
Поради съображения за сигурност, властите наложиха полицейски час в района на Ринг Роуд в Катманду, започващ от 8:30 сутринта (02:45 GMT) до второ нареждане. Полицейският час беше въведен и в Лалитпур и Бхактапур след насилствените сблъсъци в понеделник.
В разгара на протестите, министърът на земеделието и развитието на животновъдството Рамнат Адхикари също подаде оставка във вторник, критикувайки авторитарния отговор на правителството към протестиращите.
В писмото си за оставка Адхикари осъди насилственото потушаване на мирните протести, което според него е отклонило страната към авторитаризъм вместо към демокрация.
В понеделник Непал задейства военните сили след сблъсъци между протестиращите и полиция заради забраната на социалните мрежи и обвиненията в корупция, при които загенаха 19 души. Най-малко 347 души бяха ранени, болниците са препълнени, а десетки остават в критично състояние.
Властите все още не са направили изявление за жертвите.