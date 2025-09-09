Непал изпадна в още по-дълбока криза във вторник, след като министър-председателят К.П. Шарма Оли подаде оставка след дни на насилствени антиправителствени протести, предизвикани от забрана на социалните мрежи и обвинения в корупция.

Безредиците, които вече са отнели живота на поне 19 души и са ранили стотици, доведоха до подпалване на частната резиденция на Оли, а министрите бяха евакуирани с хеликоптери във вторник сутринта.

С нарастването на протестите, Гражданската авиация на Непал затвори международното летище Трибхуван в Катманду във вторник.

Протестиращите пренебрегнаха наложените полицейски часове, подпалиха държавни имоти и влязоха в сблъсъци с полицията, което задълбочи кризата в столицата и извън нея. Въпреки ограниченията, младите хора излязоха на улицата, за да изразят гнева си, ден след един от най-смъртоносните сблъсъци от години.

Демонстрациите, които започнаха в понеделник с искания за премахване на забраната на социалните мрежи и справяне с корупцията, се възобновиха дори след възстановяването на достъпа до платформите.

Говорителят на полицията в Катманду, Шекхар Канал, заяви пред AФП, че няколко групи са нарушили полицейския час, като са докладвани пожари и нападения в различни райони. Според фотографи на AФП и местни медии, протестиращите са нападнали имоти на политици и правителствени сгради.

73-годишният мнистър-председателят Оли, нареди да бъде разследвано насилието и във вторник заяви, че ще ръководи преговорите с всички партии в опит да постигне „значимо решение“ на кризата. Вътрешният министър Рамеш Лекхак подаде оставка в понеделник, според правителствено изявление, а двама други министри подадоха оставка във вторник, според непалските медии.

„Социалните мрежи вече са достъпни, което беше едно от исканията на поколението Z“, заяви министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг пред AФП, визирайки младежите на възраст около 20 години. „Готови сме да разговаряме с протестиращите.“