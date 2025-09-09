Върховният представител на ЕС по външната политика във вторник призова Русия да прекрати войната в Украйна и да се върне на масата за преговори, подчертавайки, че Западът е обединен в предоставянето на гаранции за сигурността на Киев.

По време на първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната ваканция, Кая Калас заяви, че руският президент Владимир Путин „няма никакъв интерес към мира и няма да спре войната, докато не бъде принуден да го направи“.

Тя посочи, че ЕС и държавите членки са предоставили почти 169 милиарда евро финансова подкрепа на Украйна от началото на войната през 2022 г., включително повече от 63 милиарда евро военна помощ.

„Само тази година държавите членки ще предоставят повече от всякога – 25 милиарда евро. До момента те са доставили 80 % от нашата цел от 2 милиона боеприпаси. До октомври целим да достигнем 100 %“, каза тя.

Калас подчерта, че западните съюзници са единни в дългосрочните си ангажименти за сигурност.

„Западът е обединен в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна. Вече има сериозни обещания на масата от Коалицията на желаещите“, заяви тя.

Тя припомни, че на 4 септември, ден след срещата на коалицията в Париж, Путин заплаши с атаки срещу всяко западно присъствие на терена, включително миротворци. „Това представлява сериозна ескалация от страна на Русия и директно подкопава европейската сигурност“, предупреди Калас.

„Нашето послание към Русия е просто: тази война не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и седнете на масата за преговори с Украйна“, каза тя.

По повод европейските стремежи на Украйна, Калас призова блока да ускори преговорите за присъединяване. „Украйна вече постигна важен напредък в реформите въпреки войната. Време е да започнем преговори по Клъстер Едно“, каза тя.