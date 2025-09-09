Министър-председателят на Португалия Луис Монтенегро призова китайския президент Си Дзинпин да използва близките отношения на страната си с Русия, за да насърчи „справедлив и траен мир“ в Украйна, по време на срещата им в Пекин, във вторник.

Посещението на Монтенегро в Китай е първото на португалски правителствен глава от близо десетилетие. То идва седмица след като Си беше домакин на мащабен военен парад в Пекин, по случай 80 години от поражението на Япония във Втората световна война, с участието на рускияпрезидент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун – събитие, което върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас нарече „автократичен съюз“.

„Наистина разчитаме на вашия принос и на близките отношения, които Китай поддържа с Руската федерация, за да изградим възможно най-бързо справедлив и траен мир в Украйна“, заяви Монтенегро пред своя домакин.

Засегната от митата, наложени от администрацията на Тръмп, които намалиха износа на Португалия за САЩ, Лисабон иска да развие търговските си връзки с Китай, въпреки че Европейският съюз обвинява втората по големина икономика в света, че залива региона с евтини стоки и подпомага руската военна икономика.

Монтенегро също така изрази благодарност към Си, че китайските инвеститори са „заложили... на португалската икономика по време на един от най-критичните моменти за нашата страна – финансовата криза“.