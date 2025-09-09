СВЯТ
2 мин. четене
Премиерът на Португалия призова китайския президент да окаже натиск върху Русия за мир в Украйна
След посещението си в Китай, Луис Монтенегро ще се отправи към Япония
Премиерът на Португалия призова китайския президент да окаже натиск върху Русия за мир в Украйна
Министър-председателят на Португалия Луис Монтенегро е на посещение в Китай / Reuters
9 септември 2025

Министър-председателят на Португалия Луис Монтенегро призова китайския президент Си Дзинпин да използва близките отношения на страната си с Русия, за да насърчи „справедлив и траен мир“ в Украйна, по време на срещата им в Пекин, във вторник.

Посещението на Монтенегро в Китай е първото на португалски правителствен глава от близо десетилетие. То идва седмица след като Си беше домакин на мащабен военен парад в Пекин, по случай 80 години от поражението на Япония във Втората световна война, с участието на рускияпрезидент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун – събитие, което върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас нарече „автократичен съюз“.

„Наистина разчитаме на вашия принос и на близките отношения, които Китай поддържа с Руската федерация, за да изградим възможно най-бързо справедлив и траен мир в Украйна“, заяви Монтенегро пред своя домакин.

Засегната от митата, наложени от администрацията на Тръмп, които намалиха износа на Португалия за САЩ, Лисабон иска да развие търговските си връзки с Китай, въпреки че Европейският съюз обвинява втората по големина икономика в света, че залива региона с евтини стоки и подпомага руската военна икономика.

Монтенегро също така изрази благодарност към Си, че китайските инвеститори са „заложили... на португалската икономика по време на един от най-критичните моменти за нашата страна – финансовата криза“.

Препоръчано

Ръководителят на Агенцията за инвестиции и външна търговия на Португалиян, AICEP, е в делегацията, която придружава Монтенегро по време на посещенията му в Китай и Япония.

Преките чуждестранни инвестиции на Китай в Португалия достигнаха кумулативна стойност от над 12 милиарда евро (14 милиарда долара) към края на 2024 г., според данни на AICEP, което прави Китай четвъртият по големина източник на преки чуждестранни инвестиции за иберийската нация.

Въпреки силните инвестиционни връзки, някои напрежения остават, включително продължаващата забрана за китайско оборудване 5G в мрежата на Португалия, която новото дясноцентристко правителство поддържа.

Си заяви, че „Китай е готов да укрепи стратегическата комуникация с Португалия, за да гарантира, че двустранните отношения ще се развиват в правилна посока“.

СвързаниTRT World - Portugal to follow several others in recognising Palestinian statehood soon
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us