Министър-председателят на Португалия Луис Монтенегро призова китайския президент Си Дзинпин да използва близките отношения на страната си с Русия, за да насърчи „справедлив и траен мир“ в Украйна, по време на срещата им в Пекин, във вторник.
Посещението на Монтенегро в Китай е първото на португалски правителствен глава от близо десетилетие. То идва седмица след като Си беше домакин на мащабен военен парад в Пекин, по случай 80 години от поражението на Япония във Втората световна война, с участието на рускияпрезидент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун – събитие, което върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас нарече „автократичен съюз“.
„Наистина разчитаме на вашия принос и на близките отношения, които Китай поддържа с Руската федерация, за да изградим възможно най-бързо справедлив и траен мир в Украйна“, заяви Монтенегро пред своя домакин.
Засегната от митата, наложени от администрацията на Тръмп, които намалиха износа на Португалия за САЩ, Лисабон иска да развие търговските си връзки с Китай, въпреки че Европейският съюз обвинява втората по големина икономика в света, че залива региона с евтини стоки и подпомага руската военна икономика.
Монтенегро също така изрази благодарност към Си, че китайските инвеститори са „заложили... на португалската икономика по време на един от най-критичните моменти за нашата страна – финансовата криза“.
Ръководителят на Агенцията за инвестиции и външна търговия на Португалиян, AICEP, е в делегацията, която придружава Монтенегро по време на посещенията му в Китай и Япония.
Преките чуждестранни инвестиции на Китай в Португалия достигнаха кумулативна стойност от над 12 милиарда евро (14 милиарда долара) към края на 2024 г., според данни на AICEP, което прави Китай четвъртият по големина източник на преки чуждестранни инвестиции за иберийската нация.
Въпреки силните инвестиционни връзки, някои напрежения остават, включително продължаващата забрана за китайско оборудване 5G в мрежата на Португалия, която новото дясноцентристко правителство поддържа.
Си заяви, че „Китай е готов да укрепи стратегическата комуникация с Португалия, за да гарантира, че двустранните отношения ще се развиват в правилна посока“.