Китай е готов да засили стратегическата комуникация със Северна Корея, заяви китайският президент Си Дзинпин в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен Ун по случай 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея, съобщиха китайските държавни медии.
Китай е готов да поддържа тясно сътрудничество със Северна Корея за регионалния и световния мир и развитие, се казва в посланието на Си, според официалната новинарска агенция "Синхуа".
Си заяви, че Пекин е готов да "засили стратегическата комуникация, да поддържа тесни контакти и сътрудничество с Корейската народнодемократична република (КНДР) и да работи заедно за насърчаване на приятелството между Китай и КНДР", съобщиха държавните медии.
Си подчерта "социалистическата кауза" на двете страни и призова да окажат по-голям принос за "мира и развитието" в региона и света като цяло.
Дипломатически отношения
След освобождението на Корейския полуостров от японско управление в края на Втората световна война, в северната част е създаден комунистически режим.
Ново Върховно народно събрание е избрано през август 1948 г., а на 3 септември е приета нова конституция.
КНДР е официално обявена на 9 септември 1948 г. с Ким Ир Сен като първи премиер.
Тази година двете страниотбелязват 76-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения.
Ким пътува до Пекин със своя специален влак миналата седмица, за да присъства на грандиозен китайски военен парад заедно със Си и Владимир Путин от Русия.
Ким обеща да развива отношенията с Китай по време на среща на върха със Си в Пекин миналия четвъртък.