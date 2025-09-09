СВЯТ
Си: Китай е готов да укрепи връзките със Северна Корея
Китайският президент обеща да „засили стратегическата комуникация“ с Пхенян в послание до Ким Чен-ун по повод 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея.
Ким Чен-ун от Северна Корея и Си Дзинпин от Китай се ръкостискат по време на двустранната им среща на върха в Пекин, 4 септември 2025 г. / Reuters
9 септември 2025

Китай е готов да засили стратегическата комуникация със Северна Корея, заяви китайският президент Си Дзинпин в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен Ун по случай 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея, съобщиха китайските държавни медии.

Китай е готов да поддържа тясно сътрудничество със Северна Корея за регионалния и световния мир и развитие, се казва в посланието на Си, според официалната новинарска агенция "Синхуа".

Си заяви, че Пекин е готов да "засили стратегическата комуникация, да поддържа тесни контакти и сътрудничество с Корейската народнодемократична република (КНДР) и да работи заедно за насърчаване на приятелството между Китай и КНДР", съобщиха държавните медии.

Си подчерта "социалистическата кауза" на двете страни и призова да окажат по-голям принос за "мира и развитието" в региона и света като цяло.

Дипломатически отношения

След освобождението на Корейския полуостров от японско управление в края на Втората световна война, в северната част е създаден комунистически режим.

Ново Върховно народно събрание е избрано през август 1948 г., а на 3 септември е приета нова конституция.

КНДР е официално обявена на 9 септември 1948 г. с Ким Ир Сен като първи премиер.

Тази година двете страниотбелязват 76-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения.

Ким пътува до Пекин със своя специален влак миналата седмица, за да присъства на грандиозен китайски военен парад заедно със Си и Владимир Путин от Русия.

Ким обеща да развива отношенията с Китай по време на среща на върха със Си в Пекин миналия четвъртък.

