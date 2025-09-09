Китай е готов да засили стратегическата комуникация със Северна Корея, заяви китайският президент Си Дзинпин в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен Ун по случай 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея, съобщиха китайските държавни медии.

Китай е готов да поддържа тясно сътрудничество със Северна Корея за регионалния и световния мир и развитие, се казва в посланието на Си, според официалната новинарска агенция "Синхуа".

Си заяви, че Пекин е готов да "засили стратегическата комуникация, да поддържа тесни контакти и сътрудничество с Корейската народнодемократична република (КНДР) и да работи заедно за насърчаване на приятелството между Китай и КНДР", съобщиха държавните медии.

Си подчерта "социалистическата кауза" на двете страни и призова да окажат по-голям принос за "мира и развитието" в региона и света като цяло.

Дипломатически отношения

След освобождението на Корейския полуостров от японско управление в края на Втората световна война, в северната част е създаден комунистически режим.