Държавният департамент на САЩ намали критиките към някои близки партньори на президента Доналд Тръмп в годишния си доклад за правата на човека, използвайки по-мек език относно Ел Салвадор и Израел.

Докладът за правата на човека за 2024 г., публикуван след месеци на забавяне, предизвика критиките на правозащитни организации заради премахването на подробни обвинения за злоупотреби, съдържащи се в предишни издания, и за фокусирането вместо това върху категории, които департаментът нарече „Живот“, „Свобода“ и „Сигурност на личността“.

В последния доклад за Ел Салвадор, миналогодишните препратки към „достоверни доклади“ за нарушения на правата на човека са заменени с изявлението: „Няма достоверни доклади за значителни нарушения на правата на човека.“

Вашингтон задълбочи връзките си с правителството на Ел Салвадор, което получава 6 милиона долара от САЩ за настаняване на депортирани мигранти в затвор с висока степен на сигурност.

Очевидна пристрастност

Разделът за Израел беше значително по-кратък и не съдържа споменаване на хуманитарната криза или броя на жертвите в Газа, където местното Министерство на здравеопазването съобщава, че над 61 500 души са загинали от началото на геноцида на Израел през 2023 г.