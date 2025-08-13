Държавният департамент на САЩ намали критиките към някои близки партньори на президента Доналд Тръмп в годишния си доклад за правата на човека, използвайки по-мек език относно Ел Салвадор и Израел.
Докладът за правата на човека за 2024 г., публикуван след месеци на забавяне, предизвика критиките на правозащитни организации заради премахването на подробни обвинения за злоупотреби, съдържащи се в предишни издания, и за фокусирането вместо това върху категории, които департаментът нарече „Живот“, „Свобода“ и „Сигурност на личността“.
В последния доклад за Ел Салвадор, миналогодишните препратки към „достоверни доклади“ за нарушения на правата на човека са заменени с изявлението: „Няма достоверни доклади за значителни нарушения на правата на човека.“
Вашингтон задълбочи връзките си с правителството на Ел Салвадор, което получава 6 милиона долара от САЩ за настаняване на депортирани мигранти в затвор с висока степен на сигурност.
Очевидна пристрастност
Разделът за Израел беше значително по-кратък и не съдържа споменаване на хуманитарната криза или броя на жертвите в Газа, където местното Министерство на здравеопазването съобщава, че над 61 500 души са загинали от началото на геноцида на Израел през 2023 г.
Говорителката на Държавния департамент, Тами Брус заяви, че докладът е преработен с цел подобряване на четимостта и премахване „политически пристрастни искания и твърдения“.
Критиците го нарекоха политически мотивиран.
„Резултатът е значително съкратен продукт, който повече наподобява на съветска пропаганда, отколкото демократична система“, каза Джош Пол, бивш служител на Държавния департамент.
Докладът засили критиките към Бразилия, като посочи съдебни действия, които според него подкопават свободата на словото и непропорционално потискат поддръжниците на бившия президент Жаир Болсонаро.
В Южна Африка се посочва, че ситуацията с правата на човека „значително се е влошила“, като се споменават стъпки към изземване на земя от африканери и злоупотреби срещу расови малцинства — език, който отразява по-ранната изпълнителна заповед на Тръмп за презаселване на африканери в САЩ.
Назначените от Тръмп служители са пренаписали големи части от доклада, за да го приведат в съответствие с приоритетите на „Америка на първо място“, отдалечавайки се от фокуса на предишните администрации върху насърчаването на демокрацията в чужбина и насочвайки към селективна критика, съответстваща на по-широката външна политика на Тръмп.