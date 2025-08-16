Дългоочакваната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин започна с топло посрещане и прелитане на изтребители над американска военна база в Аляска, но завърши без резултат в петък, след като двамата признаха, че не са успели да постигнат споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна.
След около два часа и половина разговори в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, двамата лидери се появиха пред журналисти за обявена съвместна пресконференция — но не отговориха на въпроси.
„Имахме изключително продуктивна среща и се съгласихме по много въпроси, остават само няколко,“ заяви Тръмп. „Не стигнахме до споразумение, но имаме много добър шанс да го постигнем.“
Путин, който бе приет в САЩ след като беше изолиран от западните съюзници от началото на 2022 г. заради нападението над Украйна, благодари на Тръмп за домакинството и с усмивка предложи следващата им среща да бъде в Москва.
Основни моменти от срещата на върха:
Топло посрещане, подчертаващо приятелските отношения между Тръмп и Путин. Путин бе посрещнат с червен килим и дори пътува в президентската лимузина на Тръмп от пистата до мястото на срещата. Там двамата бяха придружени от своите топ съветници: държавния секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф за Тръмп, както и външния министър Сергей Лавров и съветника по националната сигурност Юрий Ушаков за Путин.
Путин, който говори пръв след срещата, похвали историческите отношения между САЩ, Русия и бившия Съветски съюз, припомняйки съвместни мисии по време на Втората световна война. Той заяви, че САЩ и Русия споделят общи ценности, често използван аргумент от руски официални лица, когато се опитват да привлекат вниманието на Тръмп и неговите съветници.
Путин също отбеляза, че Тръмп често е заявявал, че войната в Украйна нямаше да се случи, ако той беше спечелил изборите през 2020 г. „Мисля, че това щеше да бъде така,“ каза руският лидер, коментар, който със сигурност ще зарадва Тръмп. Въпреки това няма доказателства или начин да се потвърди, че Москва би действала по различен начин спрямо Украйна, ако демократът Джо Байдън не беше избран.
Тръмп изтъква напредък, но признава липсата на споразумение. Тръмп влезе в срещата с надеждата да убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня с Украйна — или поне на ангажимент от страна на Русия за преговори за постигане на такова. Вместо това, Тръмп призна, че „не сме съвсем стигнали дотам“ и заяви, че ще се консултира с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на НАТО за следващите стъпки.
„Продуктивна среща“ Тръмп заяви, че той и Путин са постигнали значителен напредък към целта за прекратяване на конфликта, но не даде подробности за това какво включва този напредък и призна, че не са успели да преодолеят съществените различия. „Смятам, че имахме много продуктивна среща,“ каза Тръмп. „Не сме съвсем стигнали дотам, но направихме известен напредък. Така че няма сделка, докато няма сделка.“
В последващ разговор с Шон Ханити от Fox News Channel, Тръмп отново не предложи подробности за дискусиите си с Путин.
С напредването на дипломатическите усилия времето изглежда е на страната на Путин. Това дава предимство на руските сили, които използват численото си превъзходство, за да изтощават отбраната в източна Украйна три години и половина след началото на конфликта.
Путин получи топло посрещане от лидера на свободния свят на американска земя и си тръгна часове по-късно, без да предостави подробности за обсъжданите теми, дали прекратяването на огъня е по-близо до реалност или какви ще бъдат следващите стъпки.
Путин похвали Тръмп за „приятелския“ тон на разговорите — Тръмп публично не коментира убийствата на украински цивилни в атаките на Москва — и за „разбирането, че Русия има свои национални интереси.“
Путин заяви, че Москва и Вашингтон трябва да „обърнат страницата,“ след като отношенията им са достигнали най-ниската точка от Студената война насам.
Червен килим. Появата на Путин в САЩ за първи път от 10 години бе отбелязана като знак, че Москва вече не е парий на световната сцена. В публикация в социалните мрежи говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че западната преса е на ръба да „изгуби ума си.“
„Три години говореха за изолацията на Русия, а днес видяха как червеният килим се разстила, за да посрещне руския президент в Съединените щати,“ каза тя.
Нямаше подробности и въпроси. И двамата лидери заявиха, че разговорите са били „продуктивни,“ но липсата на каквото и да било съобщение за конкретни постижения бе показателна.
Пресконференцията продължи по-малко от 15 минути с доста стандартни дипломатически изказвания — без индикации за конкретни резултати — и не предложи съществено отклонение от предишните им коментари за войната в Украйна.
Тръмп направи характерно за втория си мандат да избягва въпроси от журналисти пред световни лидери, но в най-ясния знак за разочарованието си президентът внезапно прекрати плановете си да отговаря на въпроси.
Тръмп влезе в срещата, заявявайки, че има 25 процента шанс срещата да се провали и че тя е замислена като „опознавателна среща,“ но също така изрази идеята да покани Зеленски в Аляска за последваща тристранна среща, ако разговорите вървят добре. Какво следва, остава неясно.