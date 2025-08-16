Дългоочакваната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин започна с топло посрещане и прелитане на изтребители над американска военна база в Аляска, но завърши без резултат в петък, след като двамата признаха, че не са успели да постигнат споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

След около два часа и половина разговори в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, двамата лидери се появиха пред журналисти за обявена съвместна пресконференция — но не отговориха на въпроси.

„Имахме изключително продуктивна среща и се съгласихме по много въпроси, остават само няколко,“ заяви Тръмп. „Не стигнахме до споразумение, но имаме много добър шанс да го постигнем.“

Путин, който бе приет в САЩ след като беше изолиран от западните съюзници от началото на 2022 г. заради нападението над Украйна, благодари на Тръмп за домакинството и с усмивка предложи следващата им среща да бъде в Москва.

Основни моменти от срещата на върха:

Топло посрещане, подчертаващо приятелските отношения между Тръмп и Путин. Путин бе посрещнат с червен килим и дори пътува в президентската лимузина на Тръмп от пистата до мястото на срещата. Там двамата бяха придружени от своите топ съветници: държавния секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф за Тръмп, както и външния министър Сергей Лавров и съветника по националната сигурност Юрий Ушаков за Путин.

Путин, който говори пръв след срещата, похвали историческите отношения между САЩ, Русия и бившия Съветски съюз, припомняйки съвместни мисии по време на Втората световна война. Той заяви, че САЩ и Русия споделят общи ценности, често използван аргумент от руски официални лица, когато се опитват да привлекат вниманието на Тръмп и неговите съветници.

Путин също отбеляза, че Тръмп често е заявявал, че войната в Украйна нямаше да се случи, ако той беше спечелил изборите през 2020 г. „Мисля, че това щеше да бъде така,“ каза руският лидер, коментар, който със сигурност ще зарадва Тръмп. Въпреки това няма доказателства или начин да се потвърди, че Москва би действала по различен начин спрямо Украйна, ако демократът Джо Байдън не беше избран.

Тръмп изтъква напредък, но признава липсата на споразумение. Тръмп влезе в срещата с надеждата да убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня с Украйна — или поне на ангажимент от страна на Русия за преговори за постигане на такова. Вместо това, Тръмп призна, че „не сме съвсем стигнали дотам“ и заяви, че ще се консултира с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на НАТО за следващите стъпки.

„Продуктивна среща“ Тръмп заяви, че той и Путин са постигнали значителен напредък към целта за прекратяване на конфликта, но не даде подробности за това какво включва този напредък и призна, че не са успели да преодолеят съществените различия. „Смятам, че имахме много продуктивна среща,“ каза Тръмп. „Не сме съвсем стигнали дотам, но направихме известен напредък. Така че няма сделка, докато няма сделка.“

В последващ разговор с Шон Ханити от Fox News Channel, Тръмп отново не предложи подробности за дискусиите си с Путин.