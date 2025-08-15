Израел е в контакт с четири държави и със самопровъзгласилата се област Сомалиленд, която се е отделила от Сомалия, за да проучи възможността за принудително преселване на палестинци от Газа, съобщиха израелски медии в четвъртък. Това действие е широко осъждано като нарушение на международното право.
Канал 12 съобщи за „напредък“ в преговорите с Индонезия и Сомалиленд, който обяви независимост от Сомалия през 1991 г., но не е международно признат.
Медията посочи Индонезия, Либия, Уганда, Южен Судан и Сомалиленд като страни, участващи в дискусиите.
Позовавайки се на неназован израелски източник, беше съобщено, че някои държави са проявили „по-голяма отвореност“ към приемането на палестинци, разселени от войната в Газа, въпреки че все още няма постигнати споразумения.
Към четвъртък сутринта единствената официална реакция дойде от Южен Судан, чието Министерство на външните работи издаде изявление в сряда, отричайки съобщенията за каквито и да било дискусии с Израел, наричайки ги „безпочвени“ и несъответстващи на официалната му политика.
Израелските медии също съобщиха, че заместник-министърът на външните работи Шарен Хаскел е пристигнала в Южен Судан в сряда при първото посещение на израелски представител в страната, като се спекулира, че пътуването ѝ е свързано с плановете за преместване.
Плановете за принудително изселване на палестинци от Газа са широко отхвърлени от палестинците, арабските държави и голяма част от международната общност като нарушение на международното хуманитарно и човешко право.
Израелската армия, отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, води брутална война в Газа от октомври 2023 г., при която са загинали над 61 700 палестинци.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната си в анклава.