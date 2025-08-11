СВЯТ
3 мин. четене
Израел уби 5 журналисти на Ал Джазира при удар в Газа
Ударът върху палатка на журналисти в Газа уби петима репортери, според директора на болница "Ал-Шифа".
Израел уби 5 журналисти на Ал Джазира при удар в Газа
Израел потвърди, че е убил Ал-Шариф при удара. / Снимка: Ал Джазира / Al Jazeera
11 август 2025

Израел е убил петима кореспонденти на Ал Джазира при удар срещу палатка на журналисти близо до болницата “Ал-Шифа” в западната част на град Газа.

Катарският канал цитира директора на “Ал-Шифа” в Газа, който заяви: „Кореспондентите на Ал Джазира Анас ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелски удар.“

На свой ред Ал Джазира потвърди в неделя, че ударът е убил още един репортер на Ал Джазира- Мохамед Крайкеа, както и двама други оператори – Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал.

„Репортерите на Ал Джазира Анас Ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелска атака върху Ивицата Газа, заедно с операторите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал,“ съобщи Ал Джазира.

Израел също потвърди, че е убил журналиста и без основание твърди, че той е бил ръководител на клетка на Хамас.

Малко преди да бъде убит, Ал-Шариф, който отразяваше израелската офанзива в Газа от самото начало, изглежда е докладвал за удара, който отне живота му.

„Непрестанен обстрел... Вече два часа израелската агресия се засилва в град Газа,“ съобщи Ал-Шариф в своя профил в X.

Малко след това други журналисти обявиха смъртта му, преди да бъде потвърдена от Ал Джазира.

Препоръчано

Последното послание на Ал-Шариф

След смъртта му, администраторите на профила му в X публикуваха неговото завещание, в което той моли Аллах да го приеме сред мъчениците и да му прости греховете.

„Надявах се Аллах да удължи живота ми, за да мога да се върна със семейството и близките си в родния ни град, окупирания Аскалон известен като 'Маджал'. Но волята на Аллах надделя и Неговото решение се изпълни,“ пише Ал-Шариф в завещанието си.

„Изживях болката във всичките ѝ детайли и многократно вкусих загубата и скръбта. Въпреки това, никога не се поколебах да предавам истината такава, каквато е, без изопачаване или фалшификация, с надеждата, че Аллах ще бъде свидетел на тези, които останаха безмълвни, които приеха нашето убийство и които обсадиха дъха ни, без да се трогнат от останките на нашите деца и жени.“

В завещанието си той поверява арабския и мюсюлманския свят с Палестина и нейния народ, като ги призова да не остават безмълвни и да бъдат мостът, който ще освободи палестинците.

Той също така повери света със своето семейство, включително майка си, съпругата си, сина си и дъщеря си.

„Не забравяйте Газа... И не ме забравяйте в своите праведни молитви,“ пише Ал-Шариф.

Ударът, който уби Ал-Шариф, отне живота на още шестима души, петима от които журналисти.

Убийството на петте журналисти увеличи броя на загиналите журналисти при израелската офанзива в Газа от края на 2023 г. на 237.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us