Израел е убил петима кореспонденти на Ал Джазира при удар срещу палатка на журналисти близо до болницата “Ал-Шифа” в западната част на град Газа.
Катарският канал цитира директора на “Ал-Шифа” в Газа, който заяви: „Кореспондентите на Ал Джазира Анас ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелски удар.“
На свой ред Ал Джазира потвърди в неделя, че ударът е убил още един репортер на Ал Джазира- Мохамед Крайкеа, както и двама други оператори – Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал.
„Репортерите на Ал Джазира Анас Ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелска атака върху Ивицата Газа, заедно с операторите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал,“ съобщи Ал Джазира.
Израел също потвърди, че е убил журналиста и без основание твърди, че той е бил ръководител на клетка на Хамас.
Малко преди да бъде убит, Ал-Шариф, който отразяваше израелската офанзива в Газа от самото начало, изглежда е докладвал за удара, който отне живота му.
„Непрестанен обстрел... Вече два часа израелската агресия се засилва в град Газа,“ съобщи Ал-Шариф в своя профил в X.
Малко след това други журналисти обявиха смъртта му, преди да бъде потвърдена от Ал Джазира.
Последното послание на Ал-Шариф
След смъртта му, администраторите на профила му в X публикуваха неговото завещание, в което той моли Аллах да го приеме сред мъчениците и да му прости греховете.
„Надявах се Аллах да удължи живота ми, за да мога да се върна със семейството и близките си в родния ни град, окупирания Аскалон известен като 'Маджал'. Но волята на Аллах надделя и Неговото решение се изпълни,“ пише Ал-Шариф в завещанието си.
„Изживях болката във всичките ѝ детайли и многократно вкусих загубата и скръбта. Въпреки това, никога не се поколебах да предавам истината такава, каквато е, без изопачаване или фалшификация, с надеждата, че Аллах ще бъде свидетел на тези, които останаха безмълвни, които приеха нашето убийство и които обсадиха дъха ни, без да се трогнат от останките на нашите деца и жени.“
В завещанието си той поверява арабския и мюсюлманския свят с Палестина и нейния народ, като ги призова да не остават безмълвни и да бъдат мостът, който ще освободи палестинците.
Той също така повери света със своето семейство, включително майка си, съпругата си, сина си и дъщеря си.
„Не забравяйте Газа... И не ме забравяйте в своите праведни молитви,“ пише Ал-Шариф.
Ударът, който уби Ал-Шариф, отне живота на още шестима души, петима от които журналисти.
Убийството на петте журналисти увеличи броя на загиналите журналисти при израелската офанзива в Газа от края на 2023 г. на 237.