Израел е убил петима кореспонденти на Ал Джазира при удар срещу палатка на журналисти близо до болницата “Ал-Шифа” в западната част на град Газа.

Катарският канал цитира директора на “Ал-Шифа” в Газа, който заяви: „Кореспондентите на Ал Джазира Анас ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелски удар.“

На свой ред Ал Джазира потвърди в неделя, че ударът е убил още един репортер на Ал Джазира- Мохамед Крайкеа, както и двама други оператори – Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал.

„Репортерите на Ал Джазира Анас Ал-Шариф и Мохамед Крайкеа бяха убити при израелска атака върху Ивицата Газа, заедно с операторите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал,“ съобщи Ал Джазира.

Израел също потвърди, че е убил журналиста и без основание твърди, че той е бил ръководител на клетка на Хамас.

Малко преди да бъде убит, Ал-Шариф, който отразяваше израелската офанзива в Газа от самото начало, изглежда е докладвал за удара, който отне живота му.

„Непрестанен обстрел... Вече два часа израелската агресия се засилва в град Газа,“ съобщи Ал-Шариф в своя профил в X.

Малко след това други журналисти обявиха смъртта му, преди да бъде потвърдена от Ал Джазира.