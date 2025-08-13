Израел води преговори с Южен Судан относно възможността за преселване на палестинци теот Газа в разкъсваната от война източноафриканска страна. Това е част от по-широките усилия на Израел да улесни масовата емиграция от територията, която остави в руини след 22-месечната война срещу обсадения анклав.

Шестима души, , запознати с въпроса, съобщиха пред Асошиейтед Прес, че Израел води преговори с властите на Южен Судан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че иска да реализира визията на американския президент Доналд Тръмп за преместване на голяма част от населението на Газа чрез това, което израелският лидер нарича “доброволна миграция“. Според съобщенията Израел е предлагал подобни предложения за преселване и на други африкански държави.

Палестинците и правозащитните организации до голяма степен отхвърлиха предложението на Израел да изгони жителите на Газа от родината им в нарушение на международното право.

За Южен Судан подобна сделка би могла да му помогне да изгради по-тесни връзки с Израел. Това е и потенциален път към Тръмп, който повдигна идеята за преселване на населението на Газа през февруари, но изглежда се е отдръпнал през последните месеци.

Израелското външно министерство отказа коментар, а външният министър на Южен Судан не отговори на въпросите относно преговорите. Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че не коментира частни дипломатически разговори.