Израел води преговори с Южен Судан относно възможността за преселване на палестинци теот Газа в разкъсваната от война източноафриканска страна. Това е част от по-широките усилия на Израел да улесни масовата емиграция от територията, която остави в руини след 22-месечната война срещу обсадения анклав.
Шестима души, , запознати с въпроса, съобщиха пред Асошиейтед Прес, че Израел води преговори с властите на Южен Судан.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че иска да реализира визията на американския президент Доналд Тръмп за преместване на голяма част от населението на Газа чрез това, което израелският лидер нарича “доброволна миграция“. Според съобщенията Израел е предлагал подобни предложения за преселване и на други африкански държави.
Палестинците и правозащитните организации до голяма степен отхвърлиха предложението на Израел да изгони жителите на Газа от родината им в нарушение на международното право.
За Южен Судан подобна сделка би могла да му помогне да изгради по-тесни връзки с Израел. Това е и потенциален път към Тръмп, който повдигна идеята за преселване на населението на Газа през февруари, но изглежда се е отдръпнал през последните месеци.
Израелското външно министерство отказа коментар, а външният министър на Южен Судан не отговори на въпросите относно преговорите. Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че не коментира частни дипломатически разговори.
От един регион на глад и конфликт към друг
Много палестинци може би биха искали да напуснат Газа, поне временно, за да избягат от войната и кризата с глада, която е на границата на Гладомор.
Но те категорично отхвърлят всякакво постоянно преселване от територята, която смятат за неразделна част от своята родина.
Те се страхуват, че Израел никога няма да им позволи да се върнат и че масовото напускане ще позволи на Израел да анексира Газа и да възстанови еврейските селища там, както настояват крайнодесните министри в израелското правителство.
И все пак, дори тези палестинците, които искат да напуснат Газа, едва ли ще рискуват да отидат в Южен Судан, който е една от най-нестабилните и разкъсвани от конфликти страни в света.
Южен Судан се стреми да се възстанови от гражданската война, избухнала след обявяването на независимост, която взе близо 400 000 жертви и доведе до глад в някои части на страната.