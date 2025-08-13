Началникът на Генералния щаб на израелската армия одобри „основната рамка“ за оперативен план за окупация на Газа, съобщи армията в сряда.

В изявление на военните се посочва, че Еял Замир е одобрил плана по време на среща с Генералния щаб, представители на израелската служба за вътрешна сигурност (ИСА).

„По време на дискусията бяха представени действията на армията до момента, включително ударът в района Зейтун, който започна вчера (вторник)“, се добавя в изявлението.

Отбелязва се, че „основната концепция за плана за следващите етапи в Ивицата Газа е представена и одобрена в съответствие с директивата на политическото ръководство“.

Интензивни израелски атаки