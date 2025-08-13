Началникът на Генералния щаб на израелската армия одобри „основната рамка“ за оперативен план за окупация на Газа, съобщи армията в сряда.
В изявление на военните се посочва, че Еял Замир е одобрил плана по време на среща с Генералния щаб, представители на израелската служба за вътрешна сигурност (ИСА).
„По време на дискусията бяха представени действията на армията до момента, включително ударът в района Зейтун, който започна вчера (вторник)“, се добавя в изявлението.
Отбелязва се, че „основната концепция за плана за следващите етапи в Ивицата Газа е представена и одобрена в съответствие с директивата на политическото ръководство“.
Интензивни израелски атаки
Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските въздушни удари върху Газа са се засилили през последните дни, като жилищните квартали Зейтун и Сабра са били ударени „с много тежки въздушни удари, насочени към цивилни жилища, вероятно включително високи сгради“.
Плановете на правителството на Нетаняху за разширяване на войната в Газа след повече от 22 месеца бойни действия предизвикаха международно възмущение, както и вътрешна опозиция.
Експерти, подкрепяни от ООН, предупредиха за разрастващ се глад в територията, където Израел драстично ограничи количеството допускана хуманитарна помощ.
Според данни на Министерството на здравеопазването в Газа, израелската война в региона причини смъртта на най-малко 61 599 палестинци.