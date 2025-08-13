СВЯТ
2 мин. четене
Израелската армия одобри рамка за план за окупацията на Газа
Новината за одобрението на плана от страна на военните идва часове след като Хамас обяви, че висша делегация е пристигнала в Кайро за "предварителни преговори" с египетските власти относно временно примирие.
Израелската армия одобри рамка за план за окупацията на Газа
Началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир одобрява концепцията за окупацията на Газа. / AP
преди 10 часа

Началникът на Генералния щаб на израелската армия одобри „основната рамка“ за оперативен план за окупация на Газа, съобщи армията в сряда.

В изявление на военните се посочва, че Еял Замир е одобрил плана по време на среща с Генералния щаб, представители на израелската служба за вътрешна сигурност (ИСА).

„По време на дискусията бяха представени действията на армията до момента, включително ударът в района Зейтун, който започна вчера (вторник)“, се добавя в изявлението.

Отбелязва се, че „основната концепция за плана за следващите етапи в Ивицата Газа е представена и одобрена в съответствие с директивата на политическото ръководство“.

СвързаниTRT Global - Netanyahu vows to pursue 'historic and spiritual mission' for 'Greater Israel' plan

Интензивни израелски атаки

Препоръчано

Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските въздушни удари върху Газа са се засилили през последните дни, като жилищните квартали Зейтун и Сабра са били ударени „с много тежки въздушни удари, насочени към цивилни жилища, вероятно включително високи сгради“.

Плановете на правителството на Нетаняху за разширяване на войната в Газа след повече от 22 месеца бойни действия предизвикаха международно възмущение, както и вътрешна опозиция.

Експерти, подкрепяни от ООН, предупредиха за разрастващ се глад в територията, където Израел драстично ограничи количеството допускана хуманитарна помощ.

Според данни на Министерството на здравеопазването в Газа, израелската война в региона причини смъртта на най-малко 61 599 палестинци.

СвързаниTRT Global - UN chief warns Israel over reports of sexual abuse by armed forces
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us