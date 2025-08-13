Мексико обяви, че е екстрадирала в САЩ 26 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели, в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в страната.

Екстрадираните 26 затворници са подозирани във връзки с наркокартели, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор на Мексико и Секретариата по сигурност и гражданска безопасност.

Прехвърлянето е извършено "по молба на Министерството на правосъдието на САЩ", което "се е съгласило да не иска смъртно наказание за затворниците в страната си", продължава изявлението.

Сред предадените на американските власти е и Абигел Гонсалес Валенсия, лидер на групата „Лос Куинис“, която има тесни връзки с картелите в щатите Халиско ("Ново поколение"), или CJNG.