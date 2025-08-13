Мексико обяви, че е екстрадирала в САЩ 26 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели, в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в страната.
Екстрадираните 26 затворници са подозирани във връзки с наркокартели, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор на Мексико и Секретариата по сигурност и гражданска безопасност.
Прехвърлянето е извършено "по молба на Министерството на правосъдието на САЩ", което "се е съгласило да не иска смъртно наказание за затворниците в страната си", продължава изявлението.
Сред предадените на американските власти е и Абигел Гонсалес Валенсия, лидер на групата „Лос Куинис“, която има тесни връзки с картелите в щатите Халиско ("Ново поколение"), или CJNG.
Друг екстрадиран затворник е Роберто Салазар, обвинен в участие в убийството на шерифа на окръг Лос Анджелис, през 2008 година, съобщиха властите.
Екстрадицията е втора по рода си за тази година, след като през февруари на американска територия бяха прехвърлени 29 души, обвинени в трафик на наркотици, убийства и други престъпления, на фона на засилващия се натиск от администрацията на Тръмп за ограничаване на потока от наркотици през границата.
Сред тях беше и наркобоса Рафаел Каро Кинтеро, обвинен за убийството на агент на американската Агенция за бора с наркотиците (DEA) Енрике Камарена,през 1985 г .