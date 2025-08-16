Службата на ООН за правата на човека съобщи, че най-малко 1 760 палестинци са били убити, докато са търсили помощ в Газа от края на май, което е увеличение с няколкостотин души спрямо предишната цифра, обявена в началото на август.

„От 27 май до 13 август сме регистрирали, че най-малко 1 760 палестинци са били убити, докато са търсили помощ; 994 в близост до обекти на Хуманитарната фондация на Газа (GHF) и 766 по маршрутите на хуманитарните конвои. Повечето от тези убийства са извършени от израелските сили“, се казва в изявление на службата на ООН за окупираните палестински територии.

Броят на жертвите е нараснал спрямо 1 373 смъртни случая, докладвани на 1 август.

Капани на смъртта, а не обекти за помощ

Гражданската защита на Газа съобщи, че най-малко 38 души са били убити от израелски огън в петък, включително 12, които са чакали хуманитарна помощ.