Нигерийската армия уби повече от 100 членове на престъпна група по време на въздушна и наземна операция през уикенда, според доклад за наблюдение на конфликти, изготвен за ООН и видян от AFP в понеделник.
Въоръжени групи, наричани „бандити“ от местните жители, от години тероризират общности в северозападна и централна Нигерия, нападат села, отвличат жители за откуп и изгарят домове след като ги ограбят.
Военната операция в неспокойния северозападен щат Замфара беше започната „в ранните часове“ на неделя в района на местното управление Буккуйум, където бойни самолети в координация със сухопътни войски атакуваха събрание на повече от 400 бандити в техния лагер в гората Макаккари.
Атаката на армията „може да е била в отговор на последователни нападения от бандити, особено отвличания, в щата през предходния месец“, се казва в доклада, като се отбелязва връзка между скорошното намаляване на военните операции в щата и увеличаването на нападенията от бандити.
Селото Адабка в района Буккуйум беше сцена на нападение от бандити в петък, при което бяха отвлечени жители и убити 13 служители по сигурността.
Бандитите са планирали нападение върху фермерско село, когато „въздушни и сухопътни войски засадиха лагер на бандити, убивайки над 100 души“, се казва в доклада.
Говорител на нигерийската армия не отговори на запитване от AFP за коментар.
Разпространение на насилието
Кризата с „бандитизма“ в Нигерия произхожда от конфликти за земя и водни ресурси между пастири и фермери, но се е трансформирала в организирана престъпност, като банди нападат селски общности, които отдавна нямат или имат минимално присъствие на правителството.
Кражбата на добитък и отвличанията са се превърнали в основни източници на доходи в предимно бедните селски райони. Групите също така налагат данъци на фермери и занаятчийски миньори.
Конфликтът влошава кризата с недохранването в северозападната част на страната, тъй като нападенията прогонват хората от техните ферми, в ситуация, която се усложнява от климатичните промени и съкращенията на западната помощ.
Въпреки разполагането на военни сили за борба с престъпните групи от 2015 г. насам и създаването на милиционерски сили от правителството на щата Замфара преди две години, насилието продължава.
През юли нигерийски войници убиха най-малко 95 членове на въоръжена група при престрелка и въздушни удари в северозападния щат Нигер.