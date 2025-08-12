СВЯТ
2 мин. четене
Нигерийската армия е неутрализирала над сто членове на престъпни групи
Според съобщенията, атаката на военните може да е станала в отговор на поредица от бандитски действия, особено отвличания през предходния месец.
Нигерийската армия е неутрализирала над сто членове на престъпни групи
Нигерийската армия убива над 100 „бандити“. / Others
преди 17 часа

Нигерийската армия уби повече от 100 членове на престъпна група по време на въздушна и наземна операция през уикенда, според доклад за наблюдение на конфликти, изготвен за ООН и видян от AFP в понеделник.

Въоръжени групи, наричани „бандити“ от местните жители, от години тероризират общности в северозападна и централна Нигерия, нападат села, отвличат жители за откуп и изгарят домове след като ги ограбят.

Военната операция в неспокойния северозападен щат Замфара беше започната „в ранните часове“ на неделя в района на местното управление Буккуйум, където бойни самолети в координация със сухопътни войски атакуваха събрание на повече от 400 бандити в техния лагер в гората Макаккари.

Атаката на армията „може да е била в отговор на последователни нападения от бандити, особено отвличания, в щата през предходния месец“, се казва в доклада, като се отбелязва връзка между скорошното намаляване на военните операции в щата и увеличаването на нападенията от бандити.

Селото Адабка в района Буккуйум беше сцена на нападение от бандити в петък, при което бяха отвлечени жители и убити 13 служители по сигурността.

Бандитите са планирали нападение върху фермерско село, когато „въздушни и сухопътни войски засадиха лагер на бандити, убивайки над 100 души“, се казва в доклада.

Говорител на нигерийската армия не отговори на запитване от AFP за коментар.

Препоръчано

Разпространение на насилието

Кризата с „бандитизма“ в Нигерия произхожда от конфликти за земя и водни ресурси между пастири и фермери, но се е трансформирала в организирана престъпност, като банди нападат селски общности, които отдавна нямат или имат минимално присъствие на правителството.

Кражбата на добитък и отвличанията са се превърнали в основни източници на доходи в предимно бедните селски райони. Групите също така налагат данъци на фермери и занаятчийски миньори.

Конфликтът влошава кризата с недохранването в северозападната част на страната, тъй като нападенията прогонват хората от техните ферми, в ситуация, която се усложнява от климатичните промени и съкращенията на западната помощ.

Въпреки разполагането на военни сили за борба с престъпните групи от 2015 г. насам и създаването на милиционерски сили от правителството на щата Замфара преди две години, насилието продължава.

През юли нигерийски войници убиха най-малко 95 членове на въоръжена група при престрелка и въздушни удари в северозападния щат Нигер.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us