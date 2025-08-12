Нигерийската армия уби повече от 100 членове на престъпна група по време на въздушна и наземна операция през уикенда, според доклад за наблюдение на конфликти, изготвен за ООН и видян от AFP в понеделник.

Въоръжени групи, наричани „бандити“ от местните жители, от години тероризират общности в северозападна и централна Нигерия, нападат села, отвличат жители за откуп и изгарят домове след като ги ограбят.

Военната операция в неспокойния северозападен щат Замфара беше започната „в ранните часове“ на неделя в района на местното управление Буккуйум, където бойни самолети в координация със сухопътни войски атакуваха събрание на повече от 400 бандити в техния лагер в гората Макаккари.

Атаката на армията „може да е била в отговор на последователни нападения от бандити, особено отвличания, в щата през предходния месец“, се казва в доклада, като се отбелязва връзка между скорошното намаляване на военните операции в щата и увеличаването на нападенията от бандити.

Селото Адабка в района Буккуйум беше сцена на нападение от бандити в петък, при което бяха отвлечени жители и убити 13 служители по сигурността.

Бандитите са планирали нападение върху фермерско село, когато „въздушни и сухопътни войски засадиха лагер на бандити, убивайки над 100 души“, се казва в доклада.

Говорител на нигерийската армия не отговори на запитване от AFP за коментар.