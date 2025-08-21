Най-малко 30 души загинаха при нападение над джамия в северозападна Нигерия по-рано тази седмица, според местен жител и депутат, което увеличава предишния брой на жертвите от 13.

„Бандити“, както местните наричат членовете на престъпни банди, нападнаха джамия в град Унгуар Мантау, в района Малумфаши на щата Кацина във вторник. Първоначално бе съобщено за 13 загинали, според мониторинг на конфликта.

„Девет поклонници загинаха на място, а много други починаха в хода на деня. Последният брой на жертвите е 32“, заяви местният жител Нура Муса в сряда.

Местният политик Амину Ибрахим съобщи пред Дома на събранието на Кацина във вторник, че 30 души са били убити.

В изявление на комисаря по вътрешна сигурност и вътрешни работи на щата Кацина, д-р Насир Муазу, се посочва, че нападението е било отмъщение за успешната защита на общността два дни по-рано, когато жителите на Унгуан Мантау устроиха засада на терористите и убиха много от бандитите.