СВЯТ
2 мин. четене
Броят на жертвите при нападение на "бандити" в джамия в Нигерия нарасна до 30
Деветима поклонници бяха убити на място, съобщиха жители пред медиите.
Броят на жертвите при нападение на "бандити" в джамия в Нигерия нарасна до 30
(Архивно) Нигерийски полицаи седят на задната седалка на автомобил в Лагос. / Reuters
21 август 2025

Най-малко 30 души загинаха при нападение над джамия в северозападна Нигерия по-рано тази седмица, според местен жител и депутат, което увеличава предишния брой на жертвите от 13.

„Бандити“, както местните наричат членовете на престъпни банди, нападнаха джамия в град Унгуар Мантау, в района Малумфаши на щата Кацина във вторник. Първоначално бе съобщено за 13 загинали, според мониторинг на конфликта.

„Девет поклонници загинаха на място, а много други починаха в хода на деня. Последният брой на жертвите е 32“, заяви местният жител Нура Муса в сряда.

Местният политик Амину Ибрахим съобщи пред Дома на събранието на Кацина във вторник, че 30 души са били убити.

В изявление на комисаря по вътрешна сигурност и вътрешни работи на щата Кацина, д-р Насир Муазу, се посочва, че нападението е било отмъщение за успешната защита на общността два дни по-рано, когато жителите на Унгуан Мантау устроиха засада на терористите и убиха много от бандитите.

Препоръчано

Междувременно правителството съобщи, че в района са изпратени сили за сигурност, за да възстановят реда.

Бандитизмът в северозападните и централните региони на Нигерия представлява сериозно предизвикателство за сигурността. Групите са известни със своята жестокост, нападения над села, отвличания на жители за откуп и грабежи на имущество.

Президентът Бола Тинубу е заел твърда позиция срещу бандитите и терористите в Нигерия в отговор на тези предизвикателства.

СвързаниTRT Global - Нигерийската армия е неутрализирала над сто членове на престъпни групи
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us