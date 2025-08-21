СВЯТ
Израел незаконно обяви 63 археологически обекта в Западния бряг за „израелско наследство“
Доклад на Института за приложни изследвания - Йерусалим посочва, че това определение представлява явно нарушение на международното право.
Според ARIJ, израелските власти са класифицирали над 2400 палестински археологически обекта в окупирания Западен бряг като израелски. / AP
21 август 2025

Израелската армия е обявила 63 палестински археологически обекта в окупирания Западен бряг за „израелски културно-исторически обекти“, съобщи Института за приложни изследвания – Йерусалим (ARIJ). Организацията подчерта, че това представлява явно нарушение на международното право и грубо неспазване на международните задължения.

Това беше посочено в сряда в доклад на неправителствената организация ARIJ, озаглавен „Археологически обекти в губернаторството Наблус: открита арена за израелски планове за конфискация“, с който е запозната и турската агенция Анадолу.

Докладът отбелязва, че според брошура с военни заповеди, подписани от бригаден генерал Моти Алмоз - ръководител на Израелската гражданска администрация към армията, в окупирания Западен бряг 63 обекта са класифицирани като „израелски исторически и археологически обекти“.

Посочено е, че 59 от тези обекти се намират в губернаторството Наблус, три в Рамала и един в Салфит.

Според доклада, насочването на Израел към палестински археологически обекти в окупирания Западен бряг „не е просто административна или правна формалност, а част от систематична политика, насочена към конфискация на палестинското културно наследство“.

В него се подчертава, че тази стъпка е част от усилията за „преоформяне на палестинската културна идентичност, за да служи на израелския наратив, особено като се има предвид, че повечето от засегнатите обекти се намират в близост до израелски аванпостове, селища или други колониални съоръжения – особено в Наблус“.

„Класифицирането на тези палестински археологически и исторически обекти като „израелски“ представлява явно нарушение на международното право, грубо погазване на международните задължения и пряка заплаха за палестинската национална идентичност“, се казва в доклада.

Конфискация за нуждите на израелските селища

ARIJ отбелязва още, че „израелските окупационни власти вече са класифицирали над 2 400 палестински археологически обекта в окупирания Западен бряг като израелски “.

Макар израелските власти формално да заявяват, че тези зони подлежат на „защита и съхранение“, на практика „те се използват за завземане на обширни площи палестинска земя под предлог за опазване на културното наследство“.

„По-късно много от тези територии се преобразуват за нуждите на израелски селища, аванпостове, военни обекти, както и туристически и развлекателни съоръжения, които обслужват само израелски заселници и посетители“, се добавя в доклада.

Според палестински доклади, до края на 2024 г. броят на незаконните заселници в окупирания Западен бряг е достигнал около 770 000, разпределени в 180 селища и 256 аванпоста, от които 138 са определени като земеделски и пасторални.

Министерството на здравеопазването на Палестина съобщава, че от октомври 2023 г. насам най-малко 1 014 палестинци са убити, а над 7 000 са ранени в Западния бряг от израелските сили и незаконни заселници.

В консултативно становище от юли миналата година Международният съд обяви израелската окупация на палестинска територия за незаконна и призова за евакуация на всички незаконни селища в Западния бряг и Източен Йерусалим.

