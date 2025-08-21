Израелската армия е обявила 63 палестински археологически обекта в окупирания Западен бряг за „израелски културно-исторически обекти“, съобщи Института за приложни изследвания – Йерусалим (ARIJ). Организацията подчерта, че това представлява явно нарушение на международното право и грубо неспазване на международните задължения.

Това беше посочено в сряда в доклад на неправителствената организация ARIJ, озаглавен „Археологически обекти в губернаторството Наблус: открита арена за израелски планове за конфискация“, с който е запозната и турската агенция Анадолу.

Докладът отбелязва, че според брошура с военни заповеди, подписани от бригаден генерал Моти Алмоз - ръководител на Израелската гражданска администрация към армията, в окупирания Западен бряг 63 обекта са класифицирани като „израелски исторически и археологически обекти“.

Посочено е, че 59 от тези обекти се намират в губернаторството Наблус, три в Рамала и един в Салфит.

Според доклада, насочването на Израел към палестински археологически обекти в окупирания Западен бряг „не е просто административна или правна формалност, а част от систематична политика, насочена към конфискация на палестинското културно наследство“.

В него се подчертава, че тази стъпка е част от усилията за „преоформяне на палестинската културна идентичност, за да служи на израелския наратив, особено като се има предвид, че повечето от засегнатите обекти се намират в близост до израелски аванпостове, селища или други колониални съоръжения – особено в Наблус“.

„Класифицирането на тези палестински археологически и исторически обекти като „израелски“ представлява явно нарушение на международното право, грубо погазване на международните задължения и пряка заплаха за палестинската национална идентичност“, се казва в доклада.