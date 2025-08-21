СВЯТ
Тюркийе започва работа по строежа на стратегическа железопътна линия
Линията е проектирана да превозва 5,5 милиона пътници и 15 милиона тона товари годишно
Жп линията ще осигури пряка връзка между Тюркийе и Нахичеван, о оттам урция и с Азербайджан / AA
21 август 2025

Тюркийе ще направи в петък първата копка на голям железопътен проект в източната част на страната, който ще бъде стратегическа отсечка от Зангезурския коридор – ключов транзитен маршрут в Южен Кавказ.

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоолу обяви в четвъртък, че железопътната линия Карс-Ъгдър-Аралък-Дилуджу, с дължина 224 километра, ще служи като критична връзка в коридора и ще свърже Азербайджан с неговия анклав Нахичеван.

Проектирана да превозва 5,5 милиона пътници и 15 милиона тона товари годишно, железопътната линия ще включва и пет тунела, отбеляза Уралоолу. Той добави, че с усилията на Министерството на финансите и хазната на Тюркиие е осигурено външно финансиране в размер на 2,79 милиарда долара.

Съобщението идва само дни след тристранна среща на върха в Белия дом, където президентът на Азербайджан Илхам Алиев, премиерът на Армения Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха съвместна мирна декларация.

Споразумението цели да сложи край на десетилетния конфликт между Армения и Азербайджан, като се ангажира с прекратяване на военните действия, нормализиране на отношенията и отваряне на транспортните маршрути – включително Зангезурския коридор.

Плановете за откриването на линията предизвика безпокойство в Иран, който отдавна се противопоставя на проекта, тъй като смята, че това ще подкопае влиянието на Техеран върху Армения.

В понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан посети Ереван за разговори с арменските лидери, с които обсъди също и транзитната връзка.

Анализаторите смятат, че железопътният проект, заедно със съвместната мирна декларация на лидерите на Азербайджан и Армения, може да преобрази търговията и транспорта в Южен Кавказ.

