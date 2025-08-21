Тюркийе ще направи в петък първата копка на голям железопътен проект в източната част на страната, който ще бъде стратегическа отсечка от Зангезурския коридор – ключов транзитен маршрут в Южен Кавказ.

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоолу обяви в четвъртък, че железопътната линия Карс-Ъгдър-Аралък-Дилуджу, с дължина 224 километра, ще служи като критична връзка в коридора и ще свърже Азербайджан с неговия анклав Нахичеван.

Проектирана да превозва 5,5 милиона пътници и 15 милиона тона товари годишно, железопътната линия ще включва и пет тунела, отбеляза Уралоолу. Той добави, че с усилията на Министерството на финансите и хазната на Тюркиие е осигурено външно финансиране в размер на 2,79 милиарда долара.

Съобщението идва само дни след тристранна среща на върха в Белия дом, където президентът на Азербайджан Илхам Алиев, премиерът на Армения Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха съвместна мирна декларация.