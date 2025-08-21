Тюркийе ще направи в петък първата копка на голям железопътен проект в източната част на страната, който ще бъде стратегическа отсечка от Зангезурския коридор – ключов транзитен маршрут в Южен Кавказ.
Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоолу обяви в четвъртък, че железопътната линия Карс-Ъгдър-Аралък-Дилуджу, с дължина 224 километра, ще служи като критична връзка в коридора и ще свърже Азербайджан с неговия анклав Нахичеван.
Проектирана да превозва 5,5 милиона пътници и 15 милиона тона товари годишно, железопътната линия ще включва и пет тунела, отбеляза Уралоолу. Той добави, че с усилията на Министерството на финансите и хазната на Тюркиие е осигурено външно финансиране в размер на 2,79 милиарда долара.
Съобщението идва само дни след тристранна среща на върха в Белия дом, където президентът на Азербайджан Илхам Алиев, премиерът на Армения Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха съвместна мирна декларация.
Споразумението цели да сложи край на десетилетния конфликт между Армения и Азербайджан, като се ангажира с прекратяване на военните действия, нормализиране на отношенията и отваряне на транспортните маршрути – включително Зангезурския коридор.
Плановете за откриването на линията предизвика безпокойство в Иран, който отдавна се противопоставя на проекта, тъй като смята, че това ще подкопае влиянието на Техеран върху Армения.
В понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан посети Ереван за разговори с арменските лидери, с които обсъди също и транзитната връзка.
Анализаторите смятат, че железопътният проект, заедно със съвместната мирна декларация на лидерите на Азербайджан и Армения, може да преобрази търговията и транспорта в Южен Кавказ.