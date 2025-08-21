Американският съдия Франк Каприо, наричан „най-милият съдия в света“, почина след битка с рак на панкреаса на 88-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от семейството му, в официалния му акаунт в Instagram, където се посочва, че съдията е починал след „дълга и смела битка с рак на панкреаса“.

„Съдия Каприо докосна живота на милиони хора по време на работата си в съдебната зала и извън нея. Неговата топлина, чувство за хумор и човечност оставиха незаличим отпечатък върху всички, които го познаваха“, се казва в съобщението.

„Той ще бъде запомнен не само като уважаван съдия, но и като отдаден съпруг, баща, дядо, прадядо и приятел.“

В една от последните си публикации в социалните мрежи той съобщи, че отново е приет в болница след „неуспех“ в лечението си, и помоли своите последователи за молитви.

„Докато продължавам тази трудна битка, вашите молитви ще повдигнат духа ми“, написа Каприо в публикацията си.

„За съжаление, имах усложнение и отново съм в болницата“, каза той, визирайки рецидива на рака.

„Моля ви отново, ако не е прекалено много, да ме помните в молитвите си. Аз съм голям вярващ в силата на молитвите.“