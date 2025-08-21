СВЯТ
Франк Каприо, наричан „най-милият съдия в света“, почина на 88-годишна възраст
Франк Каприо оставя след себе си наследство от състрадание и добри дела, които надхвърлят пределите на съдебната зала
Каприо проявяваше съчувствие и разбиране по време на делата в родния си град Провидънс / AP
21 август 2025

Американският съдия Франк Каприо, наричан „най-милият съдия в света“, почина след битка с рак на панкреаса на 88-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от семейството му, в официалния му акаунт в Instagram, където се посочва, че съдията е починал след „дълга и смела битка с рак на панкреаса“.

„Съдия Каприо докосна живота на милиони хора по време на работата си в съдебната зала и извън нея. Неговата топлина, чувство за хумор и човечност оставиха незаличим отпечатък върху всички, които го познаваха“, се казва в съобщението.

„Той ще бъде запомнен не само като уважаван съдия, но и като отдаден съпруг, баща, дядо, прадядо и приятел.“

В една от последните си публикации в социалните мрежи той съобщи, че отново е приет в болница след „неуспех“ в лечението си, и помоли своите последователи за молитви.

„Докато продължавам тази трудна битка, вашите молитви ще повдигнат духа ми“, написа Каприо в публикацията си.

„За съжаление, имах усложнение и отново съм в болницата“, каза той, визирайки рецидива на рака.

„Моля ви отново, ако не е прекалено много, да ме помните в молитвите си. Аз съм голям вярващ в силата на молитвите.“

Наследство от състрадание

Каприо, роден в Роуд Айлънд през 1936 г., остави след себе си наследство от състрадание и безброй актове на доброта, които надхвърлят съдебната зала.

През цялата си кариера той демонстрира съпричастност и разбиране, често намалявайки или отменяйки глоби за хора, които не могат да ги изплатят.

Губернаторът на Роуд Айлънд Дан МакКий публикува изявление, за да изрази съболезнованията си към семейството на съдията.

„На лично ниво той беше приятел, който се изправи срещу болестта си смело и ще ми липсва много. Моите мисли са със семейството и близките му в този труден момент“, написа МакКий.

„Съдия Каприо не само служеше на обществото добре, но имаше уникален подход, основан на състрадание и здрав разум и хората не можеха да не откликнат на неговата топлота. Той беше повече от съдия — той беше символ на емпатия в съдебната зала, показвайки ни какво е възможно, когато правосъдието е съчетано с човечност.“

Съдия Каприо се превърна в световен феномен с предаването си от 2018 до 2020 г.„Caught in Providence“, номинирано за три дневни награди „Еми“. Миналата година съдия Каприо спечели две от тях.

В предаването съдия Каприо разглеждаше случаи свързани с различни предполагаеми нарушения и често подхождаше към обвиняемите като възрастен баща и чувство на състрадание.

